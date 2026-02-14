В Steam вышла демоверсия мрачной ролевой песочницы Lord of Undead

Студия Megame LLC выпустила в цифровом сервисе Valve пробную версию своего нового проекта под названием Lord of Undead. Игра представляет собой ролевой экшен с элементами выживания и строительства, в котором пользователям отводится роль духа древнего темного колдуна.

Геймплей строится вокруг восстановления былого могущества протагониста и уничтожения королевства людей. Игрокам предстоит собирать души смертных, изучать различные ветки талантов и призывать собственную армию. В распоряжении Темного Лорда окажутся скелеты, зомби, призраки и другие существа, которых можно экипировать созданным оружием и броней. Миньоны способны не только сражаться, но и выполнять приказы по добыче ресурсов или защите территории.

Особое внимание авторы уделили механике строительства. Для возведения неприступной цитадели игроку необходимо сначала осквернить землю с помощью специальных пилонов тьмы. На такой территории здания получают способность к восстановлению, а производственные станки начинают генерировать темную эссенцию. Разработчики не скрывают, что при создании проекта вдохновлялись такими хитами жанра, как Valheim, Enshrouded и V Rising.

На текущий момент Lord of Undead является одиночной игрой. Полноценный релиз запланирован на 2026 год, однако все желающие уже могут ознакомиться с бесплатным демо или запросить доступ к плейтесту на странице в магазине. Создатели также подтвердили планы по внедрению полной поддержки геймпадов и оптимизации для портативных устройств в будущих обновлениях.