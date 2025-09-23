Состоялся выход в раннем доступе Lords and Legions, гибрида экшена и стратегии

Студия Warborne Studios выпустила в ранний доступ Steam свой дебютный проект — средневековую фэнтезийную игру Lords and Legions. Разработчики описывают ее как гибрид экшен-RPG от 3 лица, масштабных армейских сражений и тактического развертывания войск.

На данный момент в игре представлено 2 основных режима. В режиме кампании игрокам предстоит пройти путь от командира небольшого отряда до лидера огромной армии, штурмующей замки. Этот режим включает в себя элементы roguelike с процедурно генерируемой картой и случайными событиями. Второй режим — это песочница, где можно создавать собственные битвы, настраивая ландшафт, погодные условия, а также состав и численность противоборствующих армий из различных фракций.

В версии раннего доступа игрокам доступен одиночный режим, разнообразные биомы для сражений, от лесов до заснеженных тундр, и хардкорный вариант прохождения с перманентной смертью.

Разработчики из Warborne Studios планируют развивать проект в течение 1-2 лет, опираясь на отзывы сообщества. В планах — добавление мультиплеера, режима Доминирование с захватом территорий на глобальной карте, а также постоянное пополнение контента: новых карт, героев с уникальными способностями, типов юнитов, квестов и предметов. Студия активно использует Discord и форумы Steam для сбора предложений от игроков.