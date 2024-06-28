Кё Кусанаги и Мэй Ширануи из The King of Fighters появились в мобильной Lords Mobile

Сотрудничество между Lords Mobile и любимым файтингом от SNK, The King of Fighters XV, уже началось. Легендарные бойцы Кё Кусанаги и Мэй Ширануи стали звездами этой коллаборации.

До 1 августа на Lords Mobile можно будет принять участие в серии новых мероприятий, чтобы получить новые коллекционные предметы, такие как скины замка, новые аватары, множество эмодзи и многое другое.

Все игроки смогут встретиться с Кё Кусанаги и Мэй Ширануи из The King of Fighters XV, чтобы покорить королевства Афины. В числе мероприятий - "Стадион бойцов", где игроки смогут использовать свои билеты бойцов. С помощью этих билетов вы сможете собирать фотофрагменты и перекомпоновывать сделанные фотографии, чтобы выиграть эксклюзивные награды.

Во второй половине июля пройдет Дуэль - 12-дневное событие, состоящее из 3 раундов. Выполнение определенных миссий в каждом раунде позволит заработать очки для разблокировки наград за пропуск. Можно приобрести пакеты, чтобы разблокировать награды за премиум-пропуск для этого раунда.

Гильдии, вошедшие в сотню лучших по итогам The King of Fighters XV Duel, получат эксклюзивную гильдейскую рамку.

Lords Mobile доступна в App Store, Google Play, Steam, PC.