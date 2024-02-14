Состоялся релиз 8-битного платформера Lords of Exile

Издательский лейбл PID Games, со-издатель PixelHeart и инди-студия разработки игр Squidbit Works сообщили о выходе 8-битного платформера с боковой прокруткой Lords of Exile. Игра доступна на всех платформах: ПК, Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series.

В древние времена войны на Дальнем Востоке земли Эксилии были захвачены порождениями ночи и самураями. В этом жестоком конфликте только кровожадный проклятый рыцарь может принести надежду и победить тьму.

Исследуйте 8 уровней классического линейного дизайна, каждый из которых включает в себя сложные препятствия и врагов, которых нужно преодолеть. В конце каждого уровня вы столкнетесь с могущественным боссом, который проверит ваши навыки. А в роли Габриэля после победы над каждым боссом вы получите дополнительный навык, который позволит вам продвигаться еще дальше и решать более сложные задачи.

Испытайте разнообразные механики: от метания оружия до рукопашного боя, ударов вниз, прыжков и рывков. Разблокируйте силу проклятия Габриэля, чтобы улучшить свои способности. Играйте как за Габриэля, так и за Лирию, каждый из которых предлагает уникальный и неповторимый игровой процесс с бесконечной возможностью повторного прохождения. Кроме того, как только вы пройдете игру вместе с Габриэлем, разблокируйте два дополнительных режима игры: режим Speedrunner и режим Boss Rush.