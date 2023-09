17 минут нового геймплея Lords of the Fallen ©

CI Games выпустила новое видео, демонстрирующее 17 минут непрерывного необработанного игрового процесса Lords of the Fallen. Lords of the Fallen — это новая игра в стиле Souls, в которой будут использоваться преимущества Unreal Engine 5, и это видео даст вам представление о ее боевой механике.

Lords of the Fallen воспользуется преимуществами Lumen, будет содержать действительно высококачественные текстуры и использовать физику хаоса UE5 для расширенной симуляции одежды, цепей, волос и ремней. Однако я до сих пор не уверен, будет ли игра использовать Nanite.

Действие Lords of the Fallen происходит в огромном полуоткрытом мире. Новое видео демонстрирует лишь некоторые из множества разнообразных и мучительных локаций, через которые игроки пройдут в своем эпическом стремлении свергнуть Адыра, бога-демона. Поскольку каждая основная область связана как минимум с двумя другими, порядок, в котором игроки путешествуют по этим землям, во многом зависит от них. Однако в этой ролевой игре им придется выжить не только в одном мире, но и в двух благодаря уникальной механике двойного мира.

Наряду с миром живых, Аксиомом, существует его аналог-нежить, Умбрал, где в каждом мире есть свои уникальные пути, враги, персонажи и, конечно же, сокровища. Оснащенные Умбральной лампой, игроки могут перейти в этот параллельный мир в любое время, однако на это потребуется одна из двух жизней. Что касается того, когда игрок умирает в мире живых, он автоматически воскресает в том же месте, хотя и в мире нежити, чтобы получить последний шанс выжить.

CI Games выпустит Lords of the Fallen 13 октября.