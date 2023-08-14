17-минутный геймплейный ролик Lords of the Fallen демонстрирует исследование локации и битву с боссом

На YouTube-канале GameSpot компании CI Games и Hexworks представили примерно 17-минутное игровое видео Lords of the Fallen,. Видео прокомментировано командой разработчиков, которая предлагает нам обзор механики игрового процесса, а также боевые сцены, исследования и даже некоторые битвы с боссами.
В связи с этим в видеоподчеркивается способность главного героя путешествовать между двумя разными мирами, а именно Аксиомом, царством живых, и Умбралом, миром мертвых. Игровой мир двух реальностей накладывается, но не полностью идентичен. Например, в видео мы видим, как можно добраться до явно недоступных областей, войдя в царство Умбрал, но за счет того, что придется иметь дело с врагами, отсутствующими в Аксиоме.
Эта динамика игрового процесса также имеет большое значение во время боев. На самом деле, если мы будем побеждены, то не вернемся к чекпойнту, а сразу воскреснем в точке, где мы умерли, но внутри Умбрала, и таким образом у нас будет второй шанс против нашего убийцы.
Благодаря последним интервью, предоставленным командой разработчиков Hexworks, появилось много новых подробностей о Lords of the Fallen, включая количество часов на прохождение и планы поддержки после запуска.
Lords of the Fallen будет доступна на ПК, PS5 и Xbox Series X|S с 13 октября 2023 года.
Так глядишь всю игру пройдём до релиза.
Это уже было аж 27 июля.
Босс в начале Душа Пепла + Маления