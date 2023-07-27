18 минут геймплея мрачного ролевого экшена Lords of the Fallen

На фоне таких игр, как Assassin's Creed Mirage, Alan Wake 2 и Marvel's Spider-Man 2, выходящих примерно в одно и то же время, игра Lords of the Fallen может показаться не тем, что стоит покупать в первый же день.
Однако новое 18-минутное погружение в игровой процесс от разработчика Hexworks доказывает, почему она должна оставаться в списке главных покупок для любителей жанра. Lords of the Fallen выходит на PS5, Xbox Series X/S и ПК.
Начав с битвы с боссом, мы видим, что смерть - это еще не конец вашего пути. Вы можете воскреснуть в царстве мертвых, Umbral. Это дает последний шанс выжить, и, по крайней мере, в геймплейной демонстрации это приводит к победе над боссом.
После этого становится известно, как с помощью лампы Umbral Lamp можно показать скрытые платформы и объекты в окружении, которые проявляются из другого царства. Между двумя мирами можно переходить, но на это уходит жизнь, и объясняется, что вернуться в наш мир не так-то просто.
Среди других моментов презентации геймплея - совместная игра, создание Vestige (как костров в Dark Souls), сочетание ближнего боя и магических способностей, а также то, как объединяются некоторые из многочисленных миров.
Команда Hexworks очень рада наконец-то поделиться расширенным геймплейным превью и раскрыть множество новых деталей нашей темной фэнтезийной экшен-RPG", - сказал глава студии Пол Гаскон. "Мы с энтузиазмом прокладываем свой собственный путь в этом набирающем популярность жанре, и нам особенно интересно посмотреть, как игроки отнесутся к уникальной механике двойных миров, которая появится в игре в октябре этого года.
Думаю будет не плохо
Геймплей хороший, жаль не для нас.
Оптимизация будет??? или это очередной Remnant 2
Будем посмотреееть
не плохо. прямо праздник соулслайков осенью. еще и пи порадует.
Быстро они вторую часть elder ring сделали.
почему то мне это напомнило darksiders 2,хз почему и как
Чот много эффектов накрутили, все в кашу смешалось. Анимации взаимодействия тоже странные, нелогичные.
Я вижу тоже что мне не понравилось ещё в 1 части, это всё медленное, яркое и бессмысленное. Они копировали дарк соулс, но не поняли что нужно было сделать. Красиво, но не то. Но явно будет лучше 1й
А должно быть быстрое!? Почему должна быть скоростная беготня и кувырки в доспехах -я против и Клим Саныч тоже😁
мрачновато и зловеще - в такое наврядьли буду играть
А я буду
я тоже не буду долго играть..все кривое это видно
Ну ладно, поиграй недолго😁
боюсь
Боже мой неужели вы не видите какое это будет кривое гуано)))в комментариях собрались гурманы продуктов жизнедеятельности что ли которые восхваляют этот кал??неужели трудно взять видео боя босса из элдена или дарка и сопоставить с этим видео и увидеть какое же это криворукожопое изделие выйдет....у вас самих будет гореть пятая точка когда из за кривизны вас будут ваншотить(и это даже не сравнимо с дарком 1 или демон солсом 10 летней давности)))
Так ты же даже не играл, и уже пишешь что это калл.
Почему же ты не можешь, сделать такую кривизну как они?
Либо ты лучше сделал уже что то?
Мы тебя запомнили.
Да не видят они, тут же надо диплом солсоведа иметь) По динамике с дарком это сложно сравнить - разве что со вторым. Какой-то неподходящий под сусло движок, такие же ватные анимации и мутные хитбоксы (считай - кривые)), айфреймов то ли слишком много, толь мало, толком не понял (они часом адаптивность туда какую не всунули?) Короче, души курильщика. В целом стерпится-слюбится, привыкнуть можно. Меня больше раздражает даже не геймплей, а цветовая гамма и стилистика - видно что прям пыжились нарисовать что-то в стиле фромов (нафига только непонятно), но опыта не хватило - натужно и безвкусно, локации вырвиглазные, враги унылые, на персах косплеерские тряпки с алиэкспресс - дарк фентези от Донцовой какое-то.
Осенью из ожидаемых соулслайков однозначно выбираю Пи, благо что демка вышла вполне годная - а Фоллен разве что от полной безнадеги можно потом в пиратской бухте погонять)
Я думал будет продолжение истории того брутального дяди священника....а это прям копия соулса....внешне
Недавно проходил ДС3: эта игра полностью копирует её. Но, думаю, немного не дотягут...