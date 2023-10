400 сотрудников, 4 года разработки, 30 боссов: Ci Games поделилась интересными данными перед релизом Lords of the Fallen ©

Разработчик Hexworks и издатель CI Games поделились интересными подробностями разработки Lords of the Fallen перед её скорым выходом на ПК, PlayStation 5 (PS5) и Xbox Series X | S позже на этой неделе. Продолжительность игры, а также множество других данных были опубликованы в сообщении, созданном на официальном аккаунте игры X.

Если вы обеспокоены тем, что на прохождение Lords of the Fallen не уйдёт много времени, то у Hexworks и CI Games есть хорошие новости. По внутренним оценкам разработчиков, прохождение игры займёт около 40+ часов. Никаких дополнительных подробностей не сообщается, но, судя по знаку «+», можно предположить, что те, кто захотят исследовать каждый закуток Морнстеда, проведут еще больше времени в игре.

Судя по другой статистике, представленной в посте, похоже, что Lords of the Fallen многое делает, чтобы оправдать свою солидную длину. Игра, созданная за четыре года более чем 400 разработчиками, включает в себя 194 вида оружия и щитов, 76 заклинаний и катализаторов и 339 частей брони. Также есть 13 классов игроков, с которыми можно поэкспериментировать, четыре из которых являются секретными классами. В Lords of the Fallen также есть 30 огромных боссов и три уникальные концовки.

Lords of the Fallen выйдет на ПК, PS5 и Xbox 13 октября 2023 года.