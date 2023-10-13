Акции CI Games упали на 18% на фоне проблемного старта Lords of the Fallen

Акции польского производителя видеоигр CI Games упали на целых 18%, достигнув шестимесячного минимума. Это последовало за выпуском новейшей игры компании«Lords of the Fallen, получившей несколько критических отзывов. Версия игры для ПК в настоящее время имеет средний рейтинг 76 по 100-балльной шкале Metacritic, при этом рецензенты отмечают технические проблемы, которые нуждаются в улучшении. Версия для PlayStation 5 имеет рейтинг немного ниже — 73.
Несмотря на положительные отзывы об исполнении игры и ее уникальных функциях, таких как возможность переключения между двумя версиями игрового мира, рецензенты выразили разочарование техническими проблемами. IGN, известный американский веб-сайт видеоигр и развлечений, похвалил Lords of the Fallen как отличную игру в сложном поджанре ролевых игр, известных как soulslike. Однако в обзоре также были отмечены крайне раздражающие технические проблемы, которые портили общее впечатление.
Аналитики, такие как Петр Богуш из Erste Group, предполагают, что относительно низкий средний рейтинг игры и проблемы с выпуском на Xbox могут оказать негативное влияние на продажи. В настоящее время игра занимает третье место в рейтинге мировых лидеров продаж Steam. Рейтинги пользователей будут играть решающую роль в сохранении ее позиции, но технические проблемы могут отпугнуть потенциальных покупателей. Общий бюджет CI Games на производство и маркетинг игры составляет около 200 миллионов злотых. Аналитики оценивают цель продаж в 1,4–1,5 миллиона копий, но достижение этой цели при текущих рейтингах может оказаться сложной задачей.
И русский язык они из игры вырезали, и украинский впихнули, и продажу у нас запретили, и негров в средневековую фэнтезю впендюрили - уж во всех позах под повестку легли и все равно не помогло. Прям как в анекдоте: "и корову гестаповцы не дали, и с партизанами некрасиво вышло!"
хоть какая-то справедливость
Шо, опять? Неужто обоср@лись? Сразу к выходу конечно нельзя было починить...
Когда-нибудь они научатся выпускать игры в нормальном состоянии... Хотя кого я обманываю, только хуже будет.
Это называется кризис перепроизводства.
Судя по статьям и различным отзывам, сейчас уже стало модно выпускать игры с плохой оптимизацией и кучей багов, такое ощущение что у них уволили всех из отдела тестировщиков. Как правило если разработчики шустрые то выпустят оперативно нужные патчи но это не точно.=)
Язык интерфейса: Украинский, английский, французский, итальянский, немецкий, испанский, польский, японский, корейский, бр. португальский, китайский (трад.), китайский (упр.)
Типичные сателлиты Америкосов
Опять у игры на анриле 5 проблемы, это уже традиция.
Ой, снова у польской швали какие то проблемы.
ну зато есть наниты и люмены.
Наниты и люмены есть, только у нытиков нет нормального железа, а это уже клиника!
А какова цена этого нормального железа? Давай в долларах.
Только чур 4090 не покупать
вот так вот копипастишь dark souls а тут хрясь и твоей студии замечательной YOU DIED пишут