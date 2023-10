Акции компании CI Games, издателя Lords of the Fallen, упали на 41% ©

Дебют Lords of the Fallen состоялся на прошлой неделе. Игра получила оценку в 76%, но многие журналисты тестировали консольную версию. На ПК игра испытывала гораздо большие трудности, и из-за недостаточной оптимизации мрачная экшен-РПГ вышла в Steam с "преимущественно негативными" отзывами, а в рецензиях даже утверждалось, что это - "Lords of the Crash". Такой не слишком удачный релиз уже отразился на биржевых показателях компании CI Games.

Как отмечает MauroNL, стоимость акций CI Games в настоящее время упала более чем на 41%. Значительное падение совпало с выходом Lords of the Fallen, что указывает на то, что главным фактором является плохая реакция на игру.

За последние пять дней, после релиза Lords of the Fallen (13 октября), цена акций издателя City Interactive упала более чем на 41%. Всего за последний месяц стоимость акций упала на 51%, но с начала года выросла на 23%.

Однако есть и хорошие новости для издателя. По сравнению с прошлым годом стоимость акций все еще на 23% выше, но, учитывая темпы падения стоимости, не стоит удивляться дальнейшему падению акций. Остается надеяться, что ситуация нормализуется с дальнейшими доработками последнего релиза студии. Благо шансы на это есть, так как, вполне понятно, что CI Games не планирует отказываться от игры.

Возвращаясь к игровой тематике, стоит взглянуть на рецензии на Lords of the Fallen. В них журналисты подробно перечисляют проблемы, с которыми сталкивается игра - в первую очередь это баги, нестабильность и плохая оптимизация.

Впрочем, эту точку зрения высказывают и сами игроки, которые уже выразили свое мнение в Steam. Так что впереди у Hexworks еще много работы, чтобы довести Lords of the Fallen до приемлемого для игроков качества.