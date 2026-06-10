Анонсирована версия Lords of the Fallen 2 для Nintendo Switch 2 - она выйдет одновременно со всеми другими платформами

Впервые в истории франшизы независимый разработчик CI Games выпустит экшен-RPG в стиле Souls, Lords of the Fallen, на платформе Nintendo. Как было показано с помощью нового жестокого геймплея на Nintendo Direct, долгожданная Lords of the Fallen 2 выйдет на Nintendo Switch 2. Ранее подтверждённые платформы включают ПК в Steam и Epic Games Store, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

Lords of the Fallen 2 на Nintendo Switch 2 демонстрирует впечатляющую графику Unreal Engine 5 как в портативном, так и в стационарном режимах, обеспечивая стабильные 30 кадров в секунду. Благодаря использованию технологий Nanite и Lumen, игра достигает более высокого уровня детализации моделей и полностью динамического глобального освещения, а также других специальных оптимизаций, благодаря тщательной координации между командой разработчиков, Epic и Nintendo.

Директор игры Джеймс Лоу сказал:

Наша команда усердно работает над тем, чтобы фирменный мрачный фэнтезийный мир Lords of the Fallen 2 и быстрая, жестокая боевая система были напрямую перенесены на Nintendo Switch 2, и мы очень довольны тем, как игра выглядит и играется на данный момент. Это первый раз, когда игроки Nintendo смогут исследовать миры Аксиомы и Умбрала, и эти новые Лампоносцы заслуживают того, чтобы насладиться игрой в наилучшем качестве на отличной платформе. Благодаря работе команды и поддержке Nintendo и Epic, мы уверены, что это будет фантастический способ поиграть в Lords of the Fallen 2.