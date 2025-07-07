Авторы Lords of the Fallen 2 попросили игроков помочь в создании уникального класса оружия для будущей игры

Команда CI Games официально подтвердила, что начала активное взаимодействие с сообществом игроков в рамках разработки Lords of the Fallen 2. В одном из свежих постов в соцсетях разработчики обратились с необычным вопросом — каким должен быть новый, по-настоящему уникальный класс оружия для следующей части. Авторы подчеркивают, что готовы к самым «экстремальным» идеям, обещая, что фанатские предложения действительно повлияют на дизайн будущей игры.

Судя по обращениям разработчиков, они всерьёз настроены использовать весь накопленный опыт после обновления версии 2.0 оригинальной Lords of the Fallen. Команда анализирует данные, поведение игроков и активно внедряет улучшения: от полноценной системы прыжков и общего прогресса в кооперативе до гарантированной эпической финальной битвы с боссом. По словам геймдиректора Джеймса Лоу, всё это уже входит в планы будущей части. Он также отметил, что за время разработки команда значительно прокачала свои навыки и теперь работает с куда большей уверенностью и пониманием того, что ждут фанаты.

CI Games называет фидбек игроков «бесценным ресурсом» и признаёт, что именно благодаря реакции сообщества были пересмотрены многие системные решения. Особенно это касается боевой системы, визуального дизайна и нарратива, который должен не просто развлекать, а вызывать эмоции у игроков на каждом этапе прохождения.

Интерес разработчиков к мнению аудитории вполне логичен — франшиза находится в стадии становления и только ищет своё лицо среди соулслайков. Поэтому решение привлечь игроков к выбору нового типа оружия может стать как маркетинговым ходом, так и способом избежать ошибок прошлых частей.

К концу 2024 года стало известно, что Lords of the Fallen 2 официально вступила в фазу полноценного продакшена. Выход игры предварительно намечен на 2026–2027 годы.