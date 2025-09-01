Авторы Lords of the Fallen 2 раскрывают секреты анонсирующего трейлера игры и делятся новыми деталями

Спустя неделю после громкого анонса на Gamescom 2025, разработчики из Hexworks выпустили новый эпизод своего подкаста «Lifting the Veil», в котором провели подробный разбор дебютного кинематографического трейлера Lords of the Fallen 2. Команда раскрыла множество новых деталей о сюжете, персонажах и мире игры, а также указала на секреты в ролике.

Вот самые главные подробности из свежего подкаста команды:

100 лет спустя. Действие сиквела развернется спустя 100 лет после событий игры 2023 года. За это время мир сильно изменился и стал еще более опасным местом.

Эволюция Умбрала. Мир мертвых, Умбрал, претерпел кардинальные изменения. Если раньше это было просто увядающее измерение, то теперь это агрессивная, «пожирающая сила». Ключевая тема сиквела: если раньше игрок входил в Умбрал, то теперь «Умбрал проникает в тебя», становясь внутренней угрозой, что визуально представлено в трейлере щупальцами.

Новый Темный Крестоносец. Главный герой в трейлере — это не тот же персонаж, что был в первой части. Это новый Крестоносец, которого разработчики в шутку описывают как «Темного Крестоносца на стероидах» — он злее, сильнее и лучше приспособлен к выживанию в новом, более жестоком мире.

Новые персонажи. В трейлере также были представлены и другие ключевые фигуры: таинственная «Темная Чародейка», которая станет магическим аналогом Крестоносца, и важный NPC по имени Таддиус, который будет направлять игрока.

Новые механики. Разработчики подтвердили, что в игре появятся зрелищные казни врагов, новые классы оружия (включая один, который очень просили фанаты) и доработанная система лута.

Скрытая деталь. Для самых внимательных фанатов в трейлере спрятан персонаж из первой части.

Разработчики в очередной раз подтвердили, что их цель — сделать сиквел более мрачным, кровавым и жестоким, развивая все ключевые идеи оригинала. Релиз Lords of the Fallen 2 запланирован на 2026 год для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.