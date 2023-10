Авторы Lords of the Fallen напомнили, что в игре не будет Denuvo ©

Lords of the Fallen официально выходит на прилавки магазинов уже сегодня и доступна для PC, PS5 и Xbox Series X/S. Первые отзывы говорят о том, что если в версиях игры для ПК и PS5 могут возникнуть некоторые технические проблемы, то версия для Xbox Series X/S сильно отстает. Студия заявила, что в настоящее время работает над патчем для версии игры для Xbox Series X/S.

Отвечая на вопрос одного из игроков о том, какой DRM будет использоваться в PC-версии Lords of the Fallen, разработчики из Hexworks напомнили, что игра не будет использовать Denuvo. Студия также заявила, что и в будущем не планирует использовать эту защиту.

Мы рады подтвердить, что Lords of the Fallen не использует и никогда не будет использовать Denuvo.

Они уже заявляли об этом во время трансляции, но судя по всему у многих игроков еще остались опасения.

В преддверии выхода игры Lords of the Fallen был выпущен релизный трейлер, демонстрирующий мрачный мир и напряженные боевые действия. Действие игры происходит спустя 1000 лет после событий оригинальной версии Lords of the Fallen, вышедшей в 2014 году, и, как вы понимаете, ситуация стала намного хуже.

Игра получила средние оценки от критиков, а сами разработчики отказались от русской локализации, но быть может добавят её в будущих обновлениях