Авторы Lords of the Fallen напомнили, что в игре не будет Denuvo

Lords of the Fallen официально выходит на прилавки магазинов уже сегодня и доступна для PC, PS5 и Xbox Series X/S. Первые отзывы говорят о том, что если в версиях игры для ПК и PS5 могут возникнуть некоторые технические проблемы, то версия для Xbox Series X/S сильно отстает. Студия заявила, что в настоящее время работает над патчем для версии игры для Xbox Series X/S.
Отвечая на вопрос одного из игроков о том, какой DRM будет использоваться в PC-версии Lords of the Fallen, разработчики из Hexworks напомнили, что игра не будет использовать Denuvo. Студия также заявила, что и в будущем не планирует использовать эту защиту.
Мы рады подтвердить, что Lords of the Fallen не использует и никогда не будет использовать Denuvo.
Они уже заявляли об этом во время трансляции, но судя по всему у многих игроков еще остались опасения.
В преддверии выхода игры Lords of the Fallen был выпущен релизный трейлер, демонстрирующий мрачный мир и напряженные боевые действия. Действие игры происходит спустя 1000 лет после событий оригинальной версии Lords of the Fallen, вышедшей в 2014 году, и, как вы понимаете, ситуация стала намного хуже.
Игра получила средние оценки от критиков, а сами разработчики отказались от русской локализации, но быть может добавят её в будущих обновлениях
Спасибо, что напомнили, подожду русификатор и поиграю бесплатно.
Так же жду, руссик по ходу будет вечером
Пиратка + машинный русик, ну это прям как дошик с мазиком😁
Жду, когда оттуда выбросят соулс лайк, тогда и можно будет поиграть))
у соулсов огромная фан база, они делают то, что любят много людей. А делать игру где просто бегаешь и закликиваешь толпы врагов, идешь по сюжету и квестам ориентируясь на маркер, Юбисофт такие игры делает, вам туда
Выбрасят всё и оставят одну кнопку
Чел, большинство боссов в той же Elden Ring проходятся банальным заклиниванием. А вся сложность соулс -лайк игр только в том, что пк- игроков душат неудобным управлением и медлительным персонажем.
что значит медлительными персами? На коробках они быстрее что ли ,а почему?
ну закликай Маргита, Моргота, Радана, Хоара лукса, Великана, Радагона. Только Годрик и Реналла проходятся по легче, но и там не по кликаешь. Понятно что после 50 попыток начинаешь понимать где разорвать дистанцию, где за спину зайти и получается уже наносишь много ударов, но ты закликай, как в слешере. Про управление вообще не понятно, ясен пень когда жать нужно больше одной кнопки, то это уже игра плохая, но медлительный персонаж не в тему, ты опять же в сторону слэшера клонишь, чтобы по экрану персонаж летал.
Это, видимо, новость специально для России. :))
Эта новость для всех в мире кто играет на пк.
для всех, думаешь в том же США халяву не любят)
На США приходилось самый большой процент мирового пиратства, а именно 10,9% или почти 15,5 млрд посещений пиратских сайтов. В два с лишним раза меньшая по численности населения Россия вторая с примерно 8,3 млрд посещений. Дальше идут Индия, Китай и Франция с 7,9 млрд, 4,7 млрд и 4,5 млрд посещений соответственно. Данные за 2022 год.
Дело-то не в халяве. Если бы она продавалась, я бы её честно купил (через годик-два в полной версии), но раз это блокирующие игры лицемерные твари, то ни копейки они не получат.
Разработчики сами дали добро пиратам на пк что бы те не покупали их игру.Молодцы что тут сказать а потом будут плакать что продажи низкие.
Ану напомни мне как провалилась Балдур 3 без денувы? Денуво несёт больше вреда отпугивая потенциального покупателя. Кто не хотел игру покупать он и не купит, не важно есть там защита или нет. А процент потерь от пиратства ничтожно мал. Есть люди поиграв на пиратке и оценив игру, хотят поддержать разраба если игра хорошая. Пусть и дожидаясь скидок, но они купят игру позже.
Авторы хотят чтоб пираты пиратили игру, чтоб они не забыли
Ну, всё... теперь все побегут покупать игру без лагов и багов, без злой Денуво. Или это так не работает?
Почти. Только все побегут её "покупать" на торрент))
ну ты то у нас должен молча скачать с торрента и играть
Кстати, хороший маркетинговый ход. Возможно и побегут.
Другое дело, что там вроде лаги и без всяких денувов есть. :))
Так я не о себе говорю. Я-то молча скачаю, даже если её бесплатно будут раздавать.
А как же принципы "не покупать из-за Денуво"? Денуво нет - покупай. Если это только про хорошие игры, то тогда зачем эту качать? Лицемерие...