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Lords of the Fallen (2023) 13.10.2023
7.8 272 оценки

Авторы Lords of the Fallen напомнили, что в игре не будет Denuvo

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butcher69
Новости

Lords of the Fallen официально выходит на прилавки магазинов уже сегодня и доступна для PC, PS5 и Xbox Series X/S. Первые отзывы говорят о том, что если в версиях игры для ПК и PS5 могут возникнуть некоторые технические проблемы, то версия для Xbox Series X/S сильно отстает. Студия заявила, что в настоящее время работает над патчем для версии игры для Xbox Series X/S.

Отвечая на вопрос одного из игроков о том, какой DRM будет использоваться в PC-версии Lords of the Fallen, разработчики из Hexworks напомнили, что игра не будет использовать Denuvo. Студия также заявила, что и в будущем не планирует использовать эту защиту.

Мы рады подтвердить, что Lords of the Fallen не использует и никогда не будет использовать Denuvo.

Они уже заявляли об этом во время трансляции, но судя по всему у многих игроков еще остались опасения.

В преддверии выхода игры Lords of the Fallen был выпущен релизный трейлер, демонстрирующий мрачный мир и напряженные боевые действия. Действие игры происходит спустя 1000 лет после событий оригинальной версии Lords of the Fallen, вышедшей в 2014 году, и, как вы понимаете, ситуация стала намного хуже.

Игра получила средние оценки от критиков, а сами разработчики отказались от русской локализации, но быть может добавят её в будущих обновлениях

12
26
Комментарии: 26
Ваш комментарий
6363

Спасибо, что напомнили, подожду русификатор и поиграю бесплатно.

12
Abarmot90

Так же жду, руссик по ходу будет вечером

0
UsualYvor

Пиратка + машинный русик, ну это прям как дошик с мазиком😁

3
trava10

Жду, когда оттуда выбросят соулс лайк, тогда и можно будет поиграть))

2
real19911

у соулсов огромная фан база, они делают то, что любят много людей. А делать игру где просто бегаешь и закликиваешь толпы врагов, идешь по сюжету и квестам ориентируясь на маркер, Юбисофт такие игры делает, вам туда

0
shhelkun

Выбрасят всё и оставят одну кнопку

0
Jarvis666 real19911

Чел, большинство боссов в той же Elden Ring проходятся банальным заклиниванием. А вся сложность соулс -лайк игр только в том, что пк- игроков душат неудобным управлением и медлительным персонажем.

-1
Парамон Ильич Jarvis666

что значит медлительными персами? На коробках они быстрее что ли ,а почему?

1
real19911 Jarvis666

ну закликай Маргита, Моргота, Радана, Хоара лукса, Великана, Радагона. Только Годрик и Реналла проходятся по легче, но и там не по кликаешь. Понятно что после 50 попыток начинаешь понимать где разорвать дистанцию, где за спину зайти и получается уже наносишь много ударов, но ты закликай, как в слешере. Про управление вообще не понятно, ясен пень когда жать нужно больше одной кнопки, то это уже игра плохая, но медлительный персонаж не в тему, ты опять же в сторону слэшера клонишь, чтобы по экрану персонаж летал.

2
Кей Овальд

Это, видимо, новость специально для России. :))

2
XeNTRoN

Эта новость для всех в мире кто играет на пк.

1
Парамон Ильич

для всех, думаешь в том же США халяву не любят)

На США приходилось самый большой процент мирового пиратства, а именно 10,9% или почти 15,5 млрд посещений пиратских сайтов. В два с лишним раза меньшая по численности населения Россия вторая с примерно 8,3 млрд посещений. Дальше идут Индия, Китай и Франция с 7,9 млрд, 4,7 млрд и 4,5 млрд посещений соответственно. Данные за 2022 год.

0
Кей Овальд Парамон Ильич

Дело-то не в халяве. Если бы она продавалась, я бы её честно купил (через годик-два в полной версии), но раз это блокирующие игры лицемерные твари, то ни копейки они не получат.

0
XeNTRoN

Разработчики сами дали добро пиратам на пк что бы те не покупали их игру.Молодцы что тут сказать а потом будут плакать что продажи низкие.

1
Apachai

Ану напомни мне как провалилась Балдур 3 без денувы? Денуво несёт больше вреда отпугивая потенциального покупателя. Кто не хотел игру покупать он и не купит, не важно есть там защита или нет. А процент потерь от пиратства ничтожно мал. Есть люди поиграв на пиратке и оценив игру, хотят поддержать разраба если игра хорошая. Пусть и дожидаясь скидок, но они купят игру позже.

0
Незнайка на Земле4444
0
Glodus Muspell

Авторы хотят чтоб пираты пиратили игру, чтоб они не забыли

0
TAPAKAH222

Ну, всё... теперь все побегут покупать игру без лагов и багов, без злой Денуво. Или это так не работает?

-2
Jarvis666

Почти. Только все побегут её "покупать" на торрент))

2
Парамон Ильич

ну ты то у нас должен молча скачать с торрента и играть

0
Кей Овальд

Кстати, хороший маркетинговый ход. Возможно и побегут.
Другое дело, что там вроде лаги и без всяких денувов есть. :))

0
TAPAKAH222 Парамон Ильич

Так я не о себе говорю. Я-то молча скачаю, даже если её бесплатно будут раздавать.

0
TAPAKAH222 Jarvis666

А как же принципы "не покупать из-за Денуво"? Денуво нет - покупай. Если это только про хорошие игры, то тогда зачем эту качать? Лицемерие...

0