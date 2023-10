Авторы Lords of the Fallen опубликовали атмосферный саундтрек из игры ©

CI Games опубликовала более полутора часов эпического саундтрека из грядущей игры Lords of the Fallen, которая станет доступна на платформах PS5, Xbox Series S|X и PC в конце этой недели, 13 октября.

За создание саундтрека к игре ответственны Крис Веласко (известный по работе над God of War III, Mass Effect 3, Warhammer 40K: Space Marine) и Кнут Авенструп (известный по работе над Conan Exiles).

Саундтрек можно прослушать не только на YouTube, но и на различных стриминговых сервисах, таких как Spotify и Apple Music.

Lords of the Fallen позволит игрокам широко кастомизировать персонажа, в процессе игры мы будем использовать оружие, магию или дополнительные предметы экипировки, чтобы избавиться от очередных врагов. Hexworks позволит игрокам пройти все приключение в кооперативном режиме. При создании Lords of the Fallen разработчики использовали движок Unreal Engine 5, технология Epic Games позволила добиться красивой графики и обеспечить множество атмосферных локаций.