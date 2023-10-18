Авторы Lords of the Fallen представили новое обновление с улучшением производительности и прочими доработками

Еще один день, еще один патч для Lords of the Fallen. Сегодня компания-разработчик Hexworks выпустила очередное обновление для игры, в котором были улучшены стабильность и производительность, а также произведены различные доработки.
Вчерашнее обновление устраняло проблемы с вылетами на графических процессорах AMD, а сегодняшнее обновление направлено на повышение стабильности игры за счет устранения новых сбоев и улучшения производительности за счет уменьшения объема выделяемой памяти и освобождения некоторого количества VRAM. Кроме того, обновление содержит некоторые изменения для боссов и NPC. Также в обновление включены исправления игрового процесса, улучшения VFX и пользовательского интерфейса. Ознакомиться с полным описанием обновления можно здесь.
"Сегодня был хороший день", - пишет команда разработчиков. "Благодаря вашей поддержке через Sentry количество уничтоженных ошибок достигло максимума".
Разработчик добавил, что в настоящее время команда работает над дальнейшим снижением требуемого количества VRAM для повышения производительности. Однако это займет некоторое время.
Lords of the Fallen уже доступна по всему миру для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S
Как обычно, Steam загрузит это обновление при следующем запуске своего клиента. Вот здесь вы также можете ознакомиться с полным списком изменений.
Главное чтобы дело не дошло до понижения сложности из за нытья казуалов, тогда игра точно будет провалом, сейчас хардкор в ней прям огонь, то что надо, давно таких классных игр не делали, а то DS и ER ни о чем по сравнению, они изи на 1 лвл проходятся, а тут... а тут фиг)))
да, главное чтобы не понерфили всех и вся. Сейчас самое оно!
Согласен ДС и ЕР прохожу попивая пивко, может просто уже наизусть там всё знаю, но имхо, они очень лёгкие. Из последних от пиноккио у меня подгорало, но там больше от того, что я пытался освоить парирование, так и забил, прошел на уворотах)
Зачем сложность понижать? можно как в лиес оф пи добавить помощника к пожеланию на выбор каждого
Молодчики
Кто играл, она лучше или хуже мусорной первой?
Она лучше чем дс3. А по размерам мира примерно как дс2+все длс.