Авторы Lords of the Fallen рассказали про пострелизную поддержку, новый контент будет зависеть от отзывов игроков

Хотя сейчас подтверждено, что на прохождение Lords of the Fallen у геймеров уйдёт 30 или около того часов, геймеры будут рады узнать, что нет вырезанного контента, который позже будет продаваться как DLC, поскольку поддержка Lords of the Fallen после запуска будет основываться на отзывах игроков, как сообщили сами разработчики HexWorks.

Босс студии HexWorks Сол Гаскон упомянул, что помимо обычных улучшений и патчей после запуска, контент еще не планируется, хотя это изменится, если сообщество хорошо примет игру и потребует больше.

У нас есть несколько вещей, которые будут зависеть от отзывов сообщества. В основном мы должны планировать заранее, что является нашим первоначальным планом, работая над следующим. Но если сообщество попросит больше контента, мы можем приложить некоторые усилия, чтобы создать больше контента для этой игры, которую мы запускаем прямо сейчас, в этом году. Многое будет зависеть от этого. Кроме того, после запуска мы будем выпускать бесплатные обновления, такие как улучшения, основанные за запросах и и отзывах. Мы будем делать это как минимум от шести месяцев до одного года после запуска, в зависимости от запроса, который мы получим. Это то, чем мы собираемся заняться после запуска.

В то время как большинство игр в наши дни имеют какой-то сезонный контент, уже запланированный еще до выхода самой игры, это на самом деле не относится к ролевым играм, которые больше ориентированы на одиночную игру, чем на что-либо еще. Прекрасным примером этого является Elden Ring, первое крупное контентное расширение которой, Shadow of the Erdtree, было анонсировано только в этом году.

Будем надеяться, что Lords of the Fallen станет достаточно большим хитом, и HexWorks почувствует, что им нужно разрабатывать больше контента для игры.

Lords of the Fallen выйдет 13 октября этого года на PS5, Xbox Series X|S и ПК.