Битва с боссом в новом геймплейном ролике Lords of the Fallen (2023)

Портал IGN вместе с издателем CI Games и разработчиками из Hexworks представили новый геймплейный ролик Souls-подобного экшена Lords of the Fallen, в котором продемонстрировали битву с одним боссом, включающим сразу двух персонажей-братьев.
Представляем Танкреда, Мастера наказаний, и его брата Райнхольда Замурованного, пару братьев с довольно уникальными связями, с которыми вы столкнетесь лицом к лицу в этой напряженной битве с боссом в Lords of the Fallen.
уже лучше но все равно некоторая кривизна есть.....до миядзаки не дотягивает один хрен...но в целом этот ролик мне больше понравился чем прошлый
У Миядзаки тоже всратые анимации, а ещё эти комичные перекаты. Но здесь они именно что недоработанные. По крайней мере увороты с айфреймами выглядят лучше.