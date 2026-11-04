Бюджет Lords of the Fallen 2 составит около 55 млн - над игрой работают 165 разработчиков

Глава издательства CI Games Марек Тыминьский сообщил, что целевой бюджет полноценного продолжения Lords of the Fallen (2023) составит менее 55 миллионов евро. Примечательно, что в эту сумму уже включены как расходы на производство, так и маркетинг будущей рекламной кампании.

В настоящий момент над проектом трудятся 165 специалистов из студии Hexworks. Основной костяк команды базируется в Испании, а остальные сотрудники распределены по другим европейским офисам. Выбор этих локаций вместо США или Великобритании позволяет существенно экономить средства благодаря более умеренным зарплатным ожиданиям местных специалистов.

Индустрия всё чаще обращается к формату «среднебюджетных AAA». Игры в ценовом диапазоне от 50 до 75 миллионов евро (такие как Space Marine 2 или Stellar Blade) сейчас демонстрируют отличную окупаемость и высокие чистые продажи, выигрывая конкуренцию у американских блокбастеров с раздутыми бюджетами. На создание сиквела у авторов уйдет чуть более трех лет.

Грядущий экшен станет уже третьей игрой в серии после оригинального релиза 2014 года и перезапуска 2023-го. Выход новинки предварительно запланирован на 2027 год. Стоит отметить, что в геймерском сообществе её уже активно обсуждают: ранее руководитель пообещал добавить в игру привлекательных женских персонажей в откровенных нарядах и отказаться от современных трендов.