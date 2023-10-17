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Lords of the Fallen 13.10.2023
7.3 472 оценки

Call of Duty и Lords of the Fallen лидируют в свежем чарте продаж Steam

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butcher69
Новости

Valve представила свежий рейтинг продаж игр на Steam за период с 10 по 17 октября, и на первых местах можно увидеть Call of Duty и Lords of the Fallen.

Lords of the Fallen была довольно прохладно встречена рецензентами, а игроки в Steam сильно критиковали игру за техническую сторону. Мы все еще ждем точных данных о продажах Lords of the Fallen, но в рейтинге бестселлеров в Steam, в котором игры отсортированы по количеству выручки, полученной за последние дни. Lords of the Fallen удалось занять вторую строчку, что говорит про хорошие результаты нового проекта от Hexworks и CI Games.

Что касается Battlefield 2042, то бесплатные выходные и хорошие скидки, безусловно, оказали положительное влияние, побудив большее количество игроков к покупке.

Стоит отметить, что по-прежнему хорошо идут дела у Cyberpunk 2077, которая остается на шестой позиции в рейтинге. Отличный результат фиксируют и авторы одной из лучших ролевых игр года, Baldur's Gate 3 (четвертое место в списке бестселлеров).

  1. Call of Duty
  2. Lords of the Fallen
  3. EA Sports FC 24
  4. Baldur's Gate 3
  5. Battlefield 2042
  6. Cyberpunk 2077
  7. Tom Clancy's Rainbow Six Siege
  8. Hearts of Iron IV
  9. ELDEN RING
  10. Steam Deck
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Комментарии: 5
Ваш комментарий
Twitch Stream Moments

Как эти 2 био мусора могут лидировать что то х что эта х сжечь их тока и забыть

-3
Wolfenstein

лол можно подумать что это первый CoD все неожиданно стали брать кторый крохоборы стыма за прайс новой игры толкают…

-7
Well-offZin

Попроси у мамки учебник Русского языка начиная с первого класса!

4
Wolfenstein Well-offZin

для тебя чтоль сынок ?

-4
Well-offZin Wolfenstein

Для себя дитё, ладно нести очередной бред, тут диагноз уже поставлен еще на предыдущих комментах, так нести его еще путем рандомного несвязанного набора букв!

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