Call of Duty и Lords of the Fallen лидируют в свежем чарте продаж Steam

Valve представила свежий рейтинг продаж игр на Steam за период с 10 по 17 октября, и на первых местах можно увидеть Call of Duty и Lords of the Fallen.

Lords of the Fallen была довольно прохладно встречена рецензентами, а игроки в Steam сильно критиковали игру за техническую сторону. Мы все еще ждем точных данных о продажах Lords of the Fallen, но в рейтинге бестселлеров в Steam, в котором игры отсортированы по количеству выручки, полученной за последние дни. Lords of the Fallen удалось занять вторую строчку, что говорит про хорошие результаты нового проекта от Hexworks и CI Games.

Что касается Battlefield 2042, то бесплатные выходные и хорошие скидки, безусловно, оказали положительное влияние, побудив большее количество игроков к покупке.

Стоит отметить, что по-прежнему хорошо идут дела у Cyberpunk 2077, которая остается на шестой позиции в рейтинге. Отличный результат фиксируют и авторы одной из лучших ролевых игр года, Baldur's Gate 3 (четвертое место в списке бестселлеров).