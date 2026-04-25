CI Games довольна ранними отзывами о Lords of the Fallen II

Разработка Lords of the Fallen II, похоже, движется в позитивном направлении. Глава CI Games Марек Тыминский сообщил, что первые внутренние тесты проекта оставили у команды хорошее впечатление.

По его словам, участники плейтестов уже выявили ряд недочетов, однако ничего критичного обнаружено не было. Все найденные проблемы, как утверждает руководитель, можно устранить без серьезных изменений в структуре игры. В целом обратная связь укрепила уверенность студии в том, что они создают качественное продолжение.

Новая часть позиционируется как более мрачная и хардкорная версия оригинала 2023 года. Разработчики делают акцент на проработке атмосферы, усложнении геймплея и исправлении спорных решений первой игры, которые вызывали критику у игроков.

Lords of the Fallen II планируют выпустить до конца 2026 года. Игра заявлена для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.