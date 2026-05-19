Lords of the Fallen 2 август 2026 г.
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези
7.3 143 оценки

CI Games и Epic Games расторгли соглашение об эксклюзивности Lords of the Fallen 2

monk70 monk70

Новые документы от CI Games, обнаруженные польским изданием Bankier, показывают, что компания освободила свою последнюю игру от эксклюзивного соглашения с Epic Games. Стало известно, что Epic и CI Games расторгли многолетнее соглашение о правах, которое первоначально делало Lords of the Fallen 2 эксклюзивом для Epic Games Store.

В документе польский разработчик игр отмечает, что он «освобождён от своих обязательств по обязывающему соглашению», и что расторжение носило «условный характер».

Выход Lords of the Fallen 2 запланирован на 2026 год, и игра остаётся приоритетной для CI Games.

Франшиза, полностью принадлежащая студиям, недавно принесла прибыль разработчику после того, как первая игра Lords of the Fallen разошлась тиражом в 2,5 миллиона копий, многие из которых были получены благодаря значительным скидкам на консолях и ПК. Студия также раскрыла интересные цифры о первой игре, подтвердив бюджет в 80 миллионов долларов:

Темная фэнтезийная экшен-RPG от CI Games, Lords of the Fallen (2023), продана тиражом более 2,5 миллионов копий по всему миру, официально окупившись к концу февраля при общем бюджете в 298 миллионов польских злотых (80,45 миллионов долларов США по текущему курсу), включая разработку и маркетинг.

Распространением Lords of the Fallen 2 также займётся Plaion (Deep Silver), которая будет отвечать за глобальный маркетинг и поставки физических копий. Ожидается, что сиквел будет представлен на различных игровых мероприятиях этого года, возможно, на Summer Game Fest, или даже в рамках одной из выставок Sony или Microsoft.

Tommy451

>ничего не делает
>выигрывает

Олег Шандер

Ну когда выйдет - посмотрим. Сначала на торренте а уже после если понравится и будет хорошая игра, можно будет и купить

Lady_Leda

Продажи в стим точно окупят неустойку за расторжение такого договора

Маслохищник

Хорошая новость

erkins007

Хех, ребята посмотрели на ремеди с их обсером и поняли что в эпике они окупаться будут бесконечность и Свини им эту потерю не компенсирует

