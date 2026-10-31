CI Games нашла деньги для завершения разработки Lords of the Fallen II

Компания CI Games SE объявила о подписании соглашения о синдицированном кредите на сумму 28,6 млн. евро (около 32 млн. долларов США). Эти средства позволят завершить работу над игрой Lords of the Fallen II. Финансирование, предоставленное при участии Erste Bank Polska и Bank Ochrony Środowiska, покроет последние производственные затраты, а также расходы на выпуск и маркетинг проекта.

80% суммы обеспечено гарантией польского экспортно-кредитного агентства KUKE. В студии рассчитывают, что кредит будет погашен за счет доходов от продаж Lords of the Fallen II. Релиз игры запланирован на начало 2027 года. Сделка также дает CI Games возможность рефинансировать текущую задолженность, сосредоточившись при этом на завершении разработки игры.

Марек Тымински, председатель правления CI Games SE, отметил:

Мы обеспечили полное финансирование для выпуска Lords of the Fallen II без выпуска новых акций. Это важно для наших акционеров: они сохраняют свою долю в потенциальном успехе проекта. Доверие со стороны банков подтверждает высокое качество нашей игры и ее коммерческий потенциал.

Тымински, являющийся крупнейшим акционером CI Games, сохранит свою долю в компании до момента погашения кредита в августе 2027 года. По его словам, он пошел на это, поскольку «знает, каким огромным потенциалом обладает Lords of the Fallen II». Дополнительная эмиссия акций проводиться не будет.

Ранее в этом году CI Games сообщила о расторжении издательского соглашения с Epic Games, по условиям которого последняя получала эксклюзивные права на издание Lords of the Fallen II для ПК. Причины разрыва сделки не разглашаются, однако теперь CI Games не придется делиться доходами от игры со сторонними компаниями.