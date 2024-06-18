CI Games официально анонсировала продолжение Lords of The Fallen

Разработка новой Lords of the Fallen уже идёт полным ходом. Именно поэтому было решено раскрыть, когда и на каких платформах выйдет польский соулслайк.

Не так давно CI Games сообщила, что работа над следующей игрой серии Lords of the Fallen уже ведется и она должна выйти на ПК и консолях PlayStation 5 и Xbox Series X|S в 2026 году.

Мы рады сообщить, что следующая крупная часть франшизы Lords of the Fallen официально находится в разработке и выйдет в 2026 году на ПК, PS5 и Xbox Series X|S. Мы с нетерпением ждем, чтобы предоставить вам лучший игровой опыт.