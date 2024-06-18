CI Games официально анонсировала продолжение Lords of The Fallen

Разработка новой Lords of the Fallen уже идёт полным ходом. Именно поэтому было решено раскрыть, когда и на каких платформах выйдет польский соулслайк.
Не так давно CI Games сообщила, что работа над следующей игрой серии Lords of the Fallen уже ведется и она должна выйти на ПК и консолях PlayStation 5 и Xbox Series X|S в 2026 году.
Мы рады сообщить, что следующая крупная часть франшизы Lords of the Fallen официально находится в разработке и выйдет в 2026 году на ПК, PS5 и Xbox Series X|S. Мы с нетерпением ждем, чтобы предоставить вам лучший игровой опыт.
Надеюсь в этот раз без дебильных фонарей будет.
уже 2 раза начинал и всё забрасывал:D
Такая же хрень, не заходит этот lotf, то-ли левелдизайн конченный, то-ли переключалово с фонарём до брызг из глаз довело - хрен поймешь)))
Забыли дописать в новости , что на ПК игра будет постоянным эксклюзивом Эпик Гей Стора .
явно будет на уровне длц.
Слово "ПК" пугает, а вот "Steam" успокаивает. :-)
Провалится. Из-за экза на эпик гей стор.
Только недавно выходила вторая часть а уже новая игра
Ну и хорошо, с огромным удовольствием прошёл. Было бы длс и его бы взял. // Артём Борсяк