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Lords of the Fallen 2 2026 г.
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези
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CI Games официально анонсировала продолжение Lords of The Fallen

monk70
Новости

Разработка новой Lords of the Fallen уже идёт полным ходом. Именно поэтому было решено раскрыть, когда и на каких платформах выйдет польский соулслайк.

Не так давно CI Games сообщила, что работа над следующей игрой серии Lords of the Fallen уже ведется и она должна выйти на ПК и консолях PlayStation 5 и Xbox Series X|S в 2026 году.

Мы рады сообщить, что следующая крупная часть франшизы Lords of the Fallen официально находится в разработке и выйдет в 2026 году на ПК, PS5 и Xbox Series X|S. Мы с нетерпением ждем, чтобы предоставить вам лучший игровой опыт.
29
10
Комментарии: 10
Ваш комментарий
WittyOrvilleton
20
RandySavage

Надеюсь в этот раз без дебильных фонарей будет.

5
bohdan2015

уже 2 раза начинал и всё забрасывал:D

3
Anomander Reyk

Такая же хрень, не заходит этот lotf, то-ли левелдизайн конченный, то-ли переключалово с фонарём до брызг из глаз довело - хрен поймешь)))

0
gloccc

Забыли дописать в новости , что на ПК игра будет постоянным эксклюзивом Эпик Гей Стора .

3
ZackSnyder

явно будет на уровне длц.

0
Xstranger
следующая крупная часть франшизы Lords of the Fallen официально находится в разработке и выйдет в 2026 году на ПК, PS5 и Xbox Series X|S

Слово "ПК" пугает, а вот "Steam" успокаивает. :-)

0
Sir Walter

Провалится. Из-за экза на эпик гей стор.

0
Никита Дроздоvv

Только недавно выходила вторая часть а уже новая игра

-2
Пользователь ВКонтакте

Ну и хорошо, с огромным удовольствием прошёл. Было бы длс и его бы взял. // Артём Борсяк

-5