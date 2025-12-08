CI Games подтвердила, что загадочный тизер на Game Awards не относится к Lords of the Fallen 2

CI Games прояснила предположения вокруг загадочной скульптуры, показанной продюсером The Game Awards 2025 Джеффом Кили, подтвердив, что циркулирующее в сети изображение не имеет отношения ни к Lords of the Fallen, ни к его предстоящему сиквелу.

Об этом заявил непосредственно генеральный директор CI Games Марек Тымински, который отреагировал на растущую теорию о том, что скульптура в стиле темного фэнтези может намекать на Lords of the Fallen 2. Его ответ положил конец слухам и подтвердил, что студия готовит собственные анонсы, не связанные с тизером.

Тымински написал, что, несмотря на лестное внимание, скульптура не имеет никакого отношения к CI Games, добавив, что студия восхищается работой FromSoftware и надеется однажды достичь такого же уровня

«Мы польщены, что многие думают, что мы стоим за этой скульптурой. Могу подтвердить, что это не мы, мы так же взволнованы, как и вы. Разработчики молятся, чтобы это было что-то от FROM».

Затем Тымински намекнул на новости как о Lords of the Fallen, так и о его продолжении, сказав, что команда прислушалась к отзывам фанатов и готовится скоро показать больше. Он поблагодарил сообщество за отзывы на августовский трейлер и отметил, что следующее раскрытие информации «снова поднимет планку».

Lords of the Fallen 2 выйдет в 2026 году на ПК в Epic Games Store, а также PlayStation 5 и Xbox Series X/S.