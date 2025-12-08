CI Games подтвердила, что загадочный тизер на Game Awards не относится к Lords of the Fallen 2

CI Games прояснила предположения вокруг загадочной скульптуры, показанной продюсером The Game Awards 2025 Джеффом Кили, подтвердив, что циркулирующее в сети изображение не имеет отношения ни к Lords of the Fallen, ни к его предстоящему сиквелу.
Об этом заявил непосредственно генеральный директор CI Games Марек Тымински, который отреагировал на растущую теорию о том, что скульптура в стиле темного фэнтези может намекать на Lords of the Fallen 2. Его ответ положил конец слухам и подтвердил, что студия готовит собственные анонсы, не связанные с тизером.
Тымински написал, что, несмотря на лестное внимание, скульптура не имеет никакого отношения к CI Games, добавив, что студия восхищается работой FromSoftware и надеется однажды достичь такого же уровня
«Мы польщены, что многие думают, что мы стоим за этой скульптурой. Могу подтвердить, что это не мы, мы так же взволнованы, как и вы. Разработчики молятся, чтобы это было что-то от FROM».
Затем Тымински намекнул на новости как о Lords of the Fallen, так и о его продолжении, сказав, что команда прислушалась к отзывам фанатов и готовится скоро показать больше. Он поблагодарил сообщество за отзывы на августовский трейлер и отметил, что следующее раскрытие информации «снова поднимет планку».
Lords of the Fallen 2 выйдет в 2026 году на ПК в Epic Games Store, а также PlayStation 5 и Xbox Series X/S.
Статуя похожа на что-то от Миядзаки, но он после Nightreign сильно разочаровал, так что врятли, для Диабло и дум слишком загадочно и рано они щас слишком попсовые, близы в последнее время с рекламой не заморачиваются у них все абвгдешное, а больше игр на данную тематику не вспомнить, такое ощущение что когда будет офф анонс весь народ будет такой типа
А где в найтрейне Миядзаки? Я его не защищаю, но Nightreign другой нихонджин делал, хоть и не ассетах "любителя голых женких пяток". Ну а Фромы с комерческой точки зрения молодцы, и каким бы противоречивым Nightreign не был, купило его много народа и играет тоже. А значит бабло льется песня поется, а Миядзаки для нинтендо спокойненько свой СумракКровь допилит.
А CI Games забили болт на Sniper: Ghost Warrior и спин-офф Contracts? // Василий Колтун