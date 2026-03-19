Lords of the Fallen 2 2026 г.
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези
7.3 131 оценка

CI Games привлекла $19 млн на разработку Lords of the Fallen 2

Gruz_ Gruz_

Польское издательство CI Games официально подтвердило получение инвестиций в размере 19 миллионов долларов. Средства направлены на производство сиквела Lords of the Fallen, релиз которого намечен на 2026 год для PS5, Xbox Series X|S и ПК.

Основатель и глава студии CI Games Марек Тыминьский в посте в X поблагодарил инвесторов за доверие к новому подходу компании, при котором отзывы сообщества играют ключевую роль в разработке. Он подчеркнул, что сиквел строится исключительно на фидбеке игроков.

Важные новости: мы закрыли книгу заявок, собрав почти 19 млн долларов инвестиций. Разработка Lords of the Fallen II полностью опирается на вашу обратную связь. Мы создадим именно то, чего вы хотите.

Огромное спасибо всем инвесторам, которые поддержали нашу концепцию «Игроки прежде всего». Они понимают: прислушиваться к игрокам — это правило №1 для успеха. Теперь у нас есть все ресурсы, чтобы воплотить эту концепцию в полной мере.

Благодаря новому финансированию команда Hexworks получила все необходимые ресурсы, чтобы довести проект до конца и избежать технических ошибок первой части. Игра создается на движке Unreal Engine 5 и обещает более «коммерческий» художественный стиль, улучшенный сюжет и полноценный кооператив с общим прогрессом.

Niт6iтЛиsт4n

через 5 лет ещё попросят или закроют проект как несостоятельный?

8
A E
обещает более «коммерческий» художественный стиль

Теперь осталось только увидеть в какую сторону этот "коммерческий" стиль будет повернут

5
sa1958

Это где такую приманку взять?