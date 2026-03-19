CI Games привлекла $19 млн на разработку Lords of the Fallen 2

Польское издательство CI Games официально подтвердило получение инвестиций в размере 19 миллионов долларов. Средства направлены на производство сиквела Lords of the Fallen, релиз которого намечен на 2026 год для PS5, Xbox Series X|S и ПК.

Основатель и глава студии CI Games Марек Тыминьский в посте в X поблагодарил инвесторов за доверие к новому подходу компании, при котором отзывы сообщества играют ключевую роль в разработке. Он подчеркнул, что сиквел строится исключительно на фидбеке игроков.

Важные новости: мы закрыли книгу заявок, собрав почти 19 млн долларов инвестиций. Разработка Lords of the Fallen II полностью опирается на вашу обратную связь. Мы создадим именно то, чего вы хотите.



Огромное спасибо всем инвесторам, которые поддержали нашу концепцию «Игроки прежде всего». Они понимают: прислушиваться к игрокам — это правило №1 для успеха. Теперь у нас есть все ресурсы, чтобы воплотить эту концепцию в полной мере.

Благодаря новому финансированию команда Hexworks получила все необходимые ресурсы, чтобы довести проект до конца и избежать технических ошибок первой части. Игра создается на движке Unreal Engine 5 и обещает более «коммерческий» художественный стиль, улучшенный сюжет и полноценный кооператив с общим прогрессом.