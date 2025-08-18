CI Games считает Lords of the Fallen 2 своеобразным аналогом фильма "Империя наносит ответный удар"

С помощью Lords of the Fallen польской компании CI Games удалось успешно перезапустить Souls-подобную франшизу, что не удалось сделать с оригинальной игрой 2014 года. Теперь издатель ставит еще больше целей при создании сиквела, выход которого запланирован на 2026 год.

В CI Games не просто возлагают на Lords of the Fallen 2 большие надежды, но и называют проект «Империя наносит ответный удар», – довольно громкое заявление..

Дэвид Вальяло, стратег креативного портфолио в CI Games, в интервью MP1st ответил на многочисленные вопросы о франшизе и, конечно же, о предстоящем сиквеле, который сейчас находится в разработке.

В частности, он рассказал как продвигается разработка сиквела и сравнил его со «Звездными войнами: Империя наносит ответный удар» или «Темным рыцарем» Кристофера Нолана, намекнув, что то, что они готовят сейчас, будет лучше первой части - то, чего смогли достичь оба фильма.

"Сейчас все идет по плану и мы в самом разгаре работы. Сиквел выглядит великолепно. Мне выпала привилегия видеть все самые сочные кусочки закулисья - арт, анимацию, боевку - и каждый день появляется что-то такое, от чего я просто замираю на месте. Это кровавый, дерзкий, смелый... Это настоящий сиквел - он стал лучше прошлой части, но сохранил ее дух. Это более мрачная игра, с уникальным сеттингом и даже более высокими ставками, по сравнению с прошлой игрой, если вы можете в это поверить. В общем, это наша «Империя наносит ответный удар», или для более молодого поколения - «Темный рыцарь».

О сроках выхода Lords of the Fallen 2 пока не сообщается, но зато точно известно, что игру покажут на Gamescom на этой неделе. Есть все шансы, что на этой неделе мы увидим анонсирующий трейлер и, возможно, даже немного геймплея.