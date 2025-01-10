CI Games заявила, что не будет включать "социальную или политическую повестку" в свои игры

Разработчики Lords of the Fallen, студия CI Games, не будет интегрировать элементы DEI в свои игры, чтобы максимизировать удовольствие игроков и коммерческий успех, после того как увидела высокий коммерческий риск, который могут представлять эти элементы.

Во время недавнего чата с инвесторами студию спросили об их позиции по поводу DEI в играх. Директор по глобальному маркетингу Райан Хилл подтвердил, что студия по-прежнему привержена созданию видеоигр, ориентированных на игрока, которые ставят во главу угла превосходный пользовательский опыт с убедительными темами и персонажами, созданными специально для «основной и смежной аудитории».

Мы по-прежнему стремимся создавать игры, которые ставят игрока на первое место, отдавая приоритет отличному пользовательскому опыту с увлекательными темами и персонажами, созданными специально для основной и смежной аудитории. Хотя некоторые игры недавно воспользовались возможностью включить социальные или политические повестки в свой опыт, очевидно, что многие игроки этого не ценят, и в результате мы увидели, что ряд громких релизов не оправдали ожиданий в коммерческом плане только за последний год. Наши игры всегда будут разрабатываться для максимального удовольствия игроков и коммерческого успеха, и поэтому мы не будем интегрировать никакую социальную или политическую повестку в будущем, отметив высокий риск, который это может представлять.

В том же чате с инвесторами CI Games рассказали о том, что будет дальше с игрой и франшизой в целом, подтвердив, что игра, выпущенная в 2023 году, продолжит получать обновления до версии 2.0. Разработка сиквела также продолжается, и обширное тестирование игры будет проведено в 2025 году.