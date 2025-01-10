CI Games заявила, что не будет включать "социальную или политическую повестку" в свои игры

Разработчики Lords of the Fallen, студия CI Games, не будет интегрировать элементы DEI в свои игры, чтобы максимизировать удовольствие игроков и коммерческий успех, после того как увидела высокий коммерческий риск, который могут представлять эти элементы.
Во время недавнего чата с инвесторами студию спросили об их позиции по поводу DEI в играх. Директор по глобальному маркетингу Райан Хилл подтвердил, что студия по-прежнему привержена созданию видеоигр, ориентированных на игрока, которые ставят во главу угла превосходный пользовательский опыт с убедительными темами и персонажами, созданными специально для «основной и смежной аудитории».
Мы по-прежнему стремимся создавать игры, которые ставят игрока на первое место, отдавая приоритет отличному пользовательскому опыту с увлекательными темами и персонажами, созданными специально для основной и смежной аудитории. Хотя некоторые игры недавно воспользовались возможностью включить социальные или политические повестки в свой опыт, очевидно, что многие игроки этого не ценят, и в результате мы увидели, что ряд громких релизов не оправдали ожиданий в коммерческом плане только за последний год. Наши игры всегда будут разрабатываться для максимального удовольствия игроков и коммерческого успеха, и поэтому мы не будем интегрировать никакую социальную или политическую повестку в будущем, отметив высокий риск, который это может представлять.
В том же чате с инвесторами CI Games рассказали о том, что будет дальше с игрой и франшизой в целом, подтвердив, что игра, выпущенная в 2023 году, продолжит получать обновления до версии 2.0. Разработка сиквела также продолжается, и обширное тестирование игры будет проведено в 2025 году.
Ага, и именно поэтому русского языка нет и игра ру регионе недоступна. Игра кал и разрабы звездоболы.
Так от издателя зависит. Если они сами издают игры то да, муд*ки. А если нет то все вопросы туда.
CI Games и есть издатели
да к 2026 году РФ будут на руках носить, да и вряд ли игра выйдет в назначенный год, скорее всего перенесут.
Ага—ага, к лету вернутся)
Сказала польская шарашка, у которой в русском регионе красуется "ой, извините!", верим
иди ныть в туалет
там всё тобой занято.
Неужели начало доходить... Все таки рыночек порешал.
Пусть для начала вернут первую часть в продажу на территории РФ и руссик у нему, который обещали ещё до релиза.
Ага, привет русскому языку в LOTF. // Михаил Коротких
Уверен на 99% что большинство компаний, которые внедрили повестку, делали это не из-за потенциального получения прибыли от игроков, а потому что кто надо приказывали сверху в закрытых совещаниях с местными директорами этих компаний. Если к ним не обращались раньше не значит, что такой приказ не поступит в будущем.
они таки усвоили, что петушье, жирные фемки, обезьяны и прочий лгбиомусор+ не окупаются?
Время покажет, сейчас все в воздухе переобуваются на изи, что удручает
респект за здравый подход
Основная и смежная аудитория. С основной все понятно: нормальные, психически здоровые белые люди, как Я, Лео Ди Каприо или Бен Франклин. А вот смежная это как? Те, кто хотят проскочить на хромой повесточной козе в великой битве нас с вами, дорогие друзья, и убогих, обиженных на весь мир половых извращенцев? Хм, знаю минимум одного такого. Толя Штерн, который постоянно таскает свою жену и двоих детей на парады гордости у нас в Гамбурге. Идут с другими семейными лгбтк-френдли в замыкающей колонне "Гетеро". Ну, проходняк, который лепят CI Games вполне достоин этого лысого додика бгг
Зато ты обоснованно можешь его назвать гамбургским петухом)
Да и х на них)) // Константин Игоревич
Жаль остальные не скажут того же.
Если там будут повесточные монстры мы убьем их очень жетско.
безусловно коммерческий провал всех игр с повесткой имеет вес, но скорей всего смена политического курса сша в ближайшее время всему "виной". Парад открещивания от повестки начался. Главное, чтобы всё не вернулось взад через 4 года.
Политическую можно и запихнуть, ради шутки. Например, прикрутить некоторым боссам морды скандально известных президентов современности, пусть их фанаты бомбанут)
Это из репертуара организмов, которые в суп в тихоря плюют, и в тапки под дверью мочат в бессильной злобе:D Лохнесские друзья.