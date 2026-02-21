CI Games зовет ветеранов Bluepoint Games в команду Lords of the Fallen 2

Глава CI Games Марек Тыминьский официально подтвердил готовность компании принять в свои ряды бывших сотрудников студии Bluepoint Games. Решение Sony о закрытии знаменитой команды, ответственной за ремейк Demon’s Souls, открыло для CI Games возможность усилить ключевые направления разработки, включая ожидаемый сиквел Lords of the Fallen 2.

По словам Тыминьского, опыт тех, кто задал стандарты качества в жанре soulslike, поможет CI Games совершить качественный рывок в разработке будущих игр. Глава студии настолько впечатлен их талантом, что готов обсуждать позиции, которых даже нет в официальных списках вакансий. Он призвал разработчиков обращаться напрямую, чтобы обсудить, как их уникальный опыт поможет в реализации масштабных планов компании.

Мы хотели бы пригласить всех разработчиков из Bluepoint Games связаться с нами, — написал Тыминьский. Ремейк Demon's Souls — это выдающаяся игра, и для нас было бы большой честью обсудить с талантами, приложившими руку к её созданию, возможности работы над Lords of the Fallen 2 и другими проектами.



У нас открыто множество вакансий, включая те, что ещё не опубликованы на нашем сайте. Если это сообщение касается вас или кого-то из ваших знакомых, свяжитесь с нами сегодня: мы будем очень рады обсудить, как ваши навыки помогут сформировать нашу следующую главу.

Закрытие Bluepoint Games, намеченное на март 2026 года, стало, пожалуй, самой болезненной потерей в рамках текущего курса PlayStation на игры-сервисы. Эта стратегия Sony, продвигаемая в последние годы, уже привела к ликвидации целого ряда студий, отмене перспективных проектов и череде громких провалов.

Остается надеяться, что хотя бы для бывших сотрудников внутренней студии Sony эта история закончится своего рода «хэппи-эндом» — их наймут другие компании, которые признают огромные заслуги команды и, очевидно, захотят использовать их опыт в своих интересах.