Демо Lords of the Fallen "в настоящее время отложена"; разработчики пояснили, почему игра не выйдет на прошлом поколении ©

Если вам понравилось то, что вы видели до сих пор в Lords of the Fallen от HexWorks, и вы хотели сами опробовать её перед покупкой, у нас для вас плохие новости, поскольку студия не планирует выпускать демо-версию Lords of the Fallen — по крайней мере на данный момент.

Это подтвердили глава студии HexWorks Сол Гаскон и креативный директор Сезар Виртосу в интервью.

Виртосу:

Хотя идея демо пока отложена, мы все еще обсуждаем это внутри компании.

Теперь для тех, кто надеется увидеть запуск игры на прошлом поколении (PS4, Xbox One), этого не произойдет, и это связано с Unreal Engine 5.

Виртосу:

Мы используем Unreal Engine 5. Он использует Nanite и Lumen, а требования к графическим процессорам довольно высоки. PS4 и Xbox One не могут работать с Unreal Engine 5. Мы — одна из первых игр класса AAA, выпущенных с Unreal Engine 5.

Однако, разработчики сказали, что есть шанс (даже если он очень мал), что ее можно будет портировать.

Виртосу.

Мы являемся одной из первых игр класса ААА, запущенных на Unreal Engine 5. Мы первопроходцы; посмотрим, как будут развиваться технологии. Может быть, будет порт, но сейчас это маловероятно, и мы пока не можем этим заниматься.

Сол Гаскон:

Мы — студия, где мы слышим много отзывов игроков. Мы делали это для каждой итерации нашей игры. Например, мы провели игровое тестирование с реальными игроками, с фиктивными рецензентами, с разными внешними данными, и мы адаптировали многие цели нашей игры на основе этого. Если мы увидим высокий спрос на порты для предыдущего поколения, мы могли бы приложить дополнительные усилия, чтобы сделать даунгрейд игры, чтобы она соответствовала этим платформам.