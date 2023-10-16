Для Lords of the Fallen вышло третье обновление с балансными правками и прочими исправлениями

Компания CI Games выпустила ролевой экшен Lords of the Fallen. Работающая на движке Unreal Engine 5 и использующая преимущества Nanite и Lumen, игра получила много негативных отзывов за проблемы с оптимизацией и прочими шерховатостями в балансе.
Студия Hexworks принялась активно исправлять ситуацию и выпустила сегодня третье послерелизное обновление под номером v.1.1.195, которое направлено на балансные правки и исправления некоторых ошибок, а ИИ "снайперы" теперь чаще промахиваются в цель на расстоянии более 15 метров.
Как обычно, Steam загрузит это обновление при следующем запуске своего клиента. Вот здесь вы также можете ознакомиться с полным списком изменений.
Такими темпами всем кто играет в новые релизы первые 3 месяца должны возвращать 50% денег за игру за тестировку!!!
За некоторые и 100%))
Ты в курсе что соулсы и элден патчат годами по балансу?
Так им и надо, нефиг делать предзаказы.
Что за тренд среди разоабов, выси*ать неиграбельный кал, продавать его за огромные деньги, а потом выкатывать исправления по 0.1%
Всегда так было если что и 5 лет назад и 10 и 20лет.
ну люди же делают предзаказы - вот и эффект. Хотя при этом находятся умники, которые негодуют от отрицательных отзывов на игру за её техническое состояние. :D
Да все играбельно. Никаких фризов, производительность нормальная если не совсем ведро. Игра просто так себе и графика очень плохая для таких требований, но бесплатно качнуть можно если нравятся соулслайки
В этой игре что-то было не играбельно? все было отлично если не брать во внимание владельцев старых пк - которым никакие патчи не помогут.
Игра у многих банально дальше 15 минут от старта не работает а они выкатывают какие то баланс правки, это на столько унизительно покупая игру за бабки ты получаешь кусок неиграбельного кода, и потом подобные компании после таких махинаций идут под крыло майков и нагло воруют бабки, а другие продают карты на которых эти игры и не пашут.
Я не понимаю чем смысл щита, когда стоишь блоке урон все равно проходит и отнимает хп. Даже суровом элден ринг, можно было пережить атаку стоя блоке
С понтом ты должен нанести дамаг врагу и побелевшее хп вернется, либо идеально как в секиро парировать.
Ну и как же посмотреть список изменений, если по переходу по вашей ссылке пишут: Данный товар недоступен в вашем регионе. Вы сами то где находитесь, тоже за границей?
Так глядишь недели через 2-3 можно будет начать играть.
Ничего такой баланс на старте, когда от 1-2 тычек от мобов просто от летал
нифига они не промахиваются с этим патчем, пока с тефтонцем дрался, эти падлы как попадали по мне в движении, так и попадают с метров 50!!!
Они не просто попадают с 50 метров, они по тебе дамажут самый последний момент переката от удара, прилетает оплевуха.
Ну и замечательно, что пытаются всё поправить, месяца через 2-3 можно будет спокойно поиграть, если доведут начатое до логического конца. Уже много-много лет не делаю предзаказы и не покупают игры на старте, за очень, очень, очень редким исключением и такая покупочная гигиена как правило даёт очень хорошие результаты, никаких разочарований, никаких зря потраченных денег.
Хз что там за проблемы с оптимизацией, R5 3600, 32gb озу и 6600xt, высокий пресет. В начале игры на первом боссе и дальше ниже 70 не видел, в основном 80-90, TAAU 67% от 1080р, фреймтайм как у мертвеца. Для тех кто не в курсе - в играх на UE5 используется не обычный TAA, а TAAU, версия с апскейлом, и она отрабатывает великолепно, сколько игр или демок на UE5 не пробовал, везде отлично работает не ухудшая качества, картинка четкая-пречеткая, в отличие от того же FSR2, где в тех же лордах картинка аж плывет пикселями
Игра техническом плане сырая еще, есть просадки кадров боевка не оптимизировано, мобы херачат будь здоров, персонаж часто промахивается и удары летят разные стороны, еще камера не поспевает либо нет плавности за спиной. Порой не видишь как кто то тебе подкрадываются за спиной.