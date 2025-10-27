Геймплейный трейлер Lords of The Fallen 2 будет показан в этом году

Во время августовской выставки gamescom 2025 Opening Night Live компании CI Games и Hexworks продемонстрировали Lords of the Fallen 2. Правда, нам показали только рекламный ролик, но не сам игровой процесс. К счастью, это скоро изменится.
В официальном профиле игры в X появился небольшой пост, в котором сообщается, что геймплейный трейлер Lords of the Fallen 2 будет показан до конца этого года. К сожалению, точную дату не сообщили, но не забывайте, что впереди еще одно крупное шоу — The Game Awards 2025. Вполне вероятно, что именно там разработчики покажут,как будет выглядеть Lords of the Fallen 2. Само мероприятие состоится 11 декабря.
В свою очередь, президент компании CI Games Марек Тымински поделился новой информацией касательно Lords of the Fallen 2. Оказалось, что в сиквеле будет представлено четыре уникальных биома, что является существенным изменением по сравнению с первой частью.
Мир Lords of the Fallen 2 включает в себя четыре уникальных биома — каждый из них имеет свою атмосферу, а также врагов и боссов, специально разработанных для этого биома.
Lords of the Fallen 2 выйдет на PC, PS5 и XSX/S. О дате релиза пока не сообщается.
Как то я и первым(2023) не проникся, и вот эти хождение с фонарем уже в самом начале начинают утомлять, может конечно дальше веселее, но проверять не хочется.
Фонарь ток по началу напрягает, потом пофиг уже.
Хоть мне и понравилась первая часть, но если в стиме ее нету, то и покупать не стану
Она будет в стиме скорее всего через год после релиза , но недоступно в ру регионе,тогда торрент обязательно
Кто нибудь силен в польском? Расскажите этому дуремару значение слова уникальность. Биомы похожие на сотни нарисованных до этого, на уникальность не тянут совсем.
Польский язык простой, просто через каждые 2-3 слова вставляй "kurwa pierdole" и тебя поймут)
Они предыдущую-то до ума довели уже? А то сразу за 2ю часть взялись
Главному директору игры и компании я написал в твиттере, чтобы добавил русский язык. Он мне ответил, что добавлю. И он был очень рад, что sweet baby не будет мешать его компании, и он там всех левых уволил, очистка студии от левых радужных. Так что наш чувак.
Классная игра, прошел ее ,дак еще нг+ начал, вот там реально жопЭ разрывающий контен, ждемс вторую часть,вот только на торрентах ,ибо даже ру локализации не будет скорее всего,зато укранскую не забудут ))
Модерв за сктки ру перевод сделают