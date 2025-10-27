Геймплейный трейлер Lords of The Fallen 2 будет показан в этом году

Во время августовской выставки gamescom 2025 Opening Night Live компании CI Games и Hexworks продемонстрировали Lords of the Fallen 2. Правда, нам показали только рекламный ролик, но не сам игровой процесс. К счастью, это скоро изменится.

В официальном профиле игры в X появился небольшой пост, в котором сообщается, что геймплейный трейлер Lords of the Fallen 2 будет показан до конца этого года. К сожалению, точную дату не сообщили, но не забывайте, что впереди еще одно крупное шоу — The Game Awards 2025. Вполне вероятно, что именно там разработчики покажут,как будет выглядеть Lords of the Fallen 2. Само мероприятие состоится 11 декабря.

В свою очередь, президент компании CI Games Марек Тымински поделился новой информацией касательно Lords of the Fallen 2. Оказалось, что в сиквеле будет представлено четыре уникальных биома, что является существенным изменением по сравнению с первой частью.

Мир Lords of the Fallen 2 включает в себя четыре уникальных биома — каждый из них имеет свою атмосферу, а также врагов и боссов, специально разработанных для этого биома.

Lords of the Fallen 2 выйдет на PC, PS5 и XSX/S. О дате релиза пока не сообщается.