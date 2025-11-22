ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Lords of the Fallen 2 2026 г.
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези
7.2 85 оценок

Генеральный директор Lords of the Fallen 2 написал, что женские персонажи в игре будут привлекательны, как и должно быть

2BLaraSex 2BLaraSex

Студия CI Games, известная по темным фэнтезийным экшенам, сделала громкий ход в преддверии разработки Lords of the Fallen 2. Основатель и генеральный директор компании Марек Тымински опубликовал в соцсети X тизер-изображение женского персонажа из игры, подчеркивающее новый подход к дизайну персонажей и написал:

Lords of the Fallen II: делаем персонажей игроков привлекательными. Как и должно быть.

На ярком арте изображена загадочная воительница в готическом стиле: длинные белые волосы, увенчанные шипастой короной, чёрный доспех с открытыми плечами и бёдрами, посох с сияющим кристаллом и цепями, увешанными черепами. Фон - мрачный собор с горящими свечами и тенями, где разворачивается битва с рыцарем в латах. Этот образ идеально вписывается в эстетику серии, сочетающей souls-like геймплей с темным фэнтези.

События Lords of the Fallen 2 развернутся спустя 1000 лет после оригинала - авторы обещают совершенно новый мир

Марек Тымински также похвалил Stellar Blade, назвав ее "великолепная игрой с великолепно выглядящим персонажем". В ответ на вопросы: "А что насчет отличного геймплея?" Тымински уверенно заявил:

Да, конечно. Скоро.
19
15
Комментарии:  15
Ваш комментарий
Rograx

Это хорошо, потому что так и должно быть.

6
Neko-Aheron

надо было дописать … нах*** феминизм ))

6
Mad IVIax

Тогда игра уже явно достойна большего внимания, чем прежде! Респект гендиру и разработчикам!

3
VersalifeDX

Раньше красота и сексуальность женских персонажей была обыденностью, а теперь - один из тузов в рукаве перед выпуском игры xD

Double_Jump
На ярком арте изображена загадочная воительница в готическом стиле: длинные белые волосы, увенчанные шипастой короной, чёрный доспех с открытыми плечами и бёдрами, посох с сияющим кристаллом и цепями, увешанными черепами. Фон - мрачный собор с горящими свечами и тенями, где разворачивается битва с рыцарем в латах. Этот образ идеально вписывается в эстетику серии, сочетающей souls-like геймплей с темным фэнтези.

Этот абзац написала нейросеть?

1
Neko-Aheron

Врет и не краснеет ))

Double_Jump

Красава, уважаю.

Олег Шандер

Всё правильно! На х*ю вертели фемок, из-за них такие страшные персонажи в некоторых играх аж блевать хочется... Хорошо что на ПК можно накатить моды а вот на консолях такого счастья нет

Саня 21

красавцы

AndralStormborn

Хорошо если завезут бронелифчики, несмотря на меметичность, в играх они редко встречаются

Tommy451

если сиквел будет как первая часть - дженерик польский сосалик, да пускай хоть там голые женские персонажи будут, всё равно, нет спасибо

Lekref

Отлично на стремных и в реале можно насмотреться.

ЗАГРУЗИТЬ ВСЕ КОММЕНТАРИИ