Генеральный директор Lords of the Fallen 2 написал, что женские персонажи в игре будут привлекательны, как и должно быть

Студия CI Games, известная по темным фэнтезийным экшенам, сделала громкий ход в преддверии разработки Lords of the Fallen 2. Основатель и генеральный директор компании Марек Тымински опубликовал в соцсети X тизер-изображение женского персонажа из игры, подчеркивающее новый подход к дизайну персонажей и написал:
Lords of the Fallen II: делаем персонажей игроков привлекательными. Как и должно быть.
На ярком арте изображена загадочная воительница в готическом стиле: длинные белые волосы, увенчанные шипастой короной, чёрный доспех с открытыми плечами и бёдрами, посох с сияющим кристаллом и цепями, увешанными черепами. Фон - мрачный собор с горящими свечами и тенями, где разворачивается битва с рыцарем в латах. Этот образ идеально вписывается в эстетику серии, сочетающей souls-like геймплей с темным фэнтези.
Марек Тымински также похвалил Stellar Blade, назвав ее "великолепная игрой с великолепно выглядящим персонажем". В ответ на вопросы: "А что насчет отличного геймплея?" Тымински уверенно заявил:
Да, конечно. Скоро.
Это хорошо, потому что так и должно быть.
надо было дописать … нах*** феминизм ))
Тогда игра уже явно достойна большего внимания, чем прежде! Респект гендиру и разработчикам!
Раньше красота и сексуальность женских персонажей была обыденностью, а теперь - один из тузов в рукаве перед выпуском игры xD
Этот абзац написала нейросеть?
Врет и не краснеет ))
Красава, уважаю.
Всё правильно! На х*ю вертели фемок, из-за них такие страшные персонажи в некоторых играх аж блевать хочется... Хорошо что на ПК можно накатить моды а вот на консолях такого счастья нет
красавцы
Хорошо если завезут бронелифчики, несмотря на меметичность, в играх они редко встречаются
если сиквел будет как первая часть - дженерик польский сосалик, да пускай хоть там голые женские персонажи будут, всё равно, нет спасибо
Отлично на стремных и в реале можно насмотреться.