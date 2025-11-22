Генеральный директор Lords of the Fallen 2 написал, что женские персонажи в игре будут привлекательны, как и должно быть

Студия CI Games, известная по темным фэнтезийным экшенам, сделала громкий ход в преддверии разработки Lords of the Fallen 2. Основатель и генеральный директор компании Марек Тымински опубликовал в соцсети X тизер-изображение женского персонажа из игры, подчеркивающее новый подход к дизайну персонажей и написал:

Lords of the Fallen II: делаем персонажей игроков привлекательными. Как и должно быть.

На ярком арте изображена загадочная воительница в готическом стиле: длинные белые волосы, увенчанные шипастой короной, чёрный доспех с открытыми плечами и бёдрами, посох с сияющим кристаллом и цепями, увешанными черепами. Фон - мрачный собор с горящими свечами и тенями, где разворачивается битва с рыцарем в латах. Этот образ идеально вписывается в эстетику серии, сочетающей souls-like геймплей с темным фэнтези.

Марек Тымински также похвалил Stellar Blade, назвав ее "великолепная игрой с великолепно выглядящим персонажем". В ответ на вопросы: "А что насчет отличного геймплея?" Тымински уверенно заявил:

Да, конечно. Скоро.