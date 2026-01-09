Генеральный директор Lords of the Fallen 2 опровергает обвинения в плагиате образа Уайлдера из Elden Ring Nightreign

Недавно CI Games и Hexworks представили Crescent Host, врага из грядущей Lords of the Fallen 2, после чего некоторые обвинили компании в плагиате дизайна из игр FromSoftware.

Однако генеральный директор CI Games Марек Тымински опроверг обвинения, сообщив, что дизайн доспехов был окончательно утверждён в июле 2024 года, за несколько месяцев до анонса Elden Ring Nightreign.

Я рад доказать, что обвинения в плагиате на 100% ложны. Утверждалось, что недавно представленный стандартный враг скопировал доспехи Вайлдера из Nightreign. Эти доспехи были доработаны 17 июля 2024 года — более чем за 5 месяцев до анонса Nightreign — и готовая модель уже была в движке игры к 23 октября 2024 года. Хронология ясна.



Визуальное сходство может встречаться в дизайне средневековой фэнтези. Мы уважаем FromSoftware, но не копируем другие студии. Дизайн доспехов в Lords of the Fallen получил широкое признание, и мы уверены, что Lords II не станет исключением. Мы полностью поддерживаем наших художников, их оригинальность и целостность их работы.

Lords of the Fallen 2 выйдет в 2026 году и будет доступна для Xbox Series X/S, PS5 и ПК (издателем выступит Epic Games).