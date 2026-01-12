ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Lords of the Fallen 2 2026 г.
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези
7.4 109 оценок

Генеральный директор Lords of the Fallen 2 заявил, что их цель - спасти игровую индустрию от повестки

2BLaraSex 2BLaraSex

Генеральный директор CI Games Марек Тыминский, чья команда работает над Lords of the Fallen 2, сделал громкое заявление о целях проекта. В публикации в социальной сети X Тыминский описал разработку как часть "очень большой миссии", направленной на изменение принципов индустрии.

Больше, чем просто маркетинг. Больше, чем просто коммерция. Мы действительно хотим помочь исправить ситуацию в игровой индустрии. Власть - обратно игрокам. Никакой скрытой повестки, только то, чего хотите вы. Мы докажем это. Возвращение приближается.

Заявление было встречено игровым сообществом неоднозначно. Многие поддерживают то, что Тыминский строит рекламу вокруг игры на борьбе с повесткой и красивых женщинах, которых он обещает в игре, но при этом критикуют за зацикленность только на этом, игнорируя геймплей, а также на эксклюзивности в Epic Games Store.

Ожидается, что в ближайшее время CI Games раскроет больше подробностей о проекте и том, как именно студия планирует воплощать заявленные принципы.

70
40
Комментарии:  40
Ваш комментарий
Vad Pvn

Ну, посмотрим, а то Вавра тоже кудахтал, а в итоге прогнулся...

31
Anglerfish

Эх, до сих пор помню, как "нашего базированного Варву" носили на руках, а после KCDII что-то как-то сдулись :).

1
Vad Pvn Anglerfish

Ну насилилито, потому как он пездел красиво, что он против повестки и до последнего будит отставать, а оказалось то пездобол...))

Double_Jump

Как же он троллит радужных. Они рвутся, а он не останавливается)

17
UnemotionalFrazer

Я не знаю, что у них за игра получится, но одно точно радует. Еще лет 5 назад, за такие бы слова, их чуть ли не распяли бы моментально толпы безумных активистов и игрожуров, и то что сейчас такое можно уже спокойно говорить в слух, однозначно позитивная тенденция!

16
Кей Овальд

Но политическую повестку эти лицемерные твари отрабатывают по полной.
А ещё, видимо, по их мнению, все игроки хотят, что бы игры были эксклюзивом ЕГС, ага.
Причём в начале их игра была именно что повесточной.

14
Твоя Мaмкa

Красавчики! Так держать!

12
DIZNX

Наш брат. Я был очень рад, когда он уволил всех радужных со своей компании xD

8
-zotik-

Если че в игре в редакторе тип а тип б выбор пола)) хз мб что изменилось)

8
FamousAdriel

Лучше б хорошую игру делали, а не борьбой занимались. Сиськи не спасут проект, если он будет низкосортный, зато можно будет кричать против повестки, а хейтеров называть радужными.

4
borsic

Предыдущая игра была хорошей, в этом раз получится наверняка еще лучше если учтут ошибки .

7
Sova Aleykum

Согласен, как же я орал когда в первой части даже редкое оружие типа с боссов обладало шаблонным мувсетом и не имело никаких спешалов, хотя казалось бы в дс1 даже они были, да что там в демонах. Ну и офигенный геймплей в мире фонаря, мое почтение, сделаем крутой визуал, чтобы пол игры ты его не мог видеть ведь надо по фонарю лазать. Про литерали одинаковую магию я молчу, чисто одни и те же колдунства в разных школах, цветом только отличаются.

1
Anton Vasiljev

тут очевидно pr, ориентированный на вполне конкретную аудиторию) как видишь по комментам - это работает)

Hevin

Настолько смешно, что продался эпику в рабство.

4
JohnyKitamao

когда тебе дают деньги на разработку игры это рабство? ты, что куришь, клоун?

интересно тогда чем считается твоя помойная работа и жизнь за гроши, в которой ты ничего не создал

1
Hevin JohnyKitamao

Мне тебя искренне жаль с таким отношением к жизни. Старайся лучше.

Sad_Jester

Посмотрим... Если они действительно словам своим верны "вне политики, нет повестке", то их главный шаг в подтверждении слов - выпустить в ру стиме!

4
MrKas

Вторая часть будет эксклюзивом Эпика.Русский там есть в тексте.

Sova Aleykum MrKas

Лол, ору, мова видать неактуальна уже.

1
ЗАГРУЗИТЬ ВСЕ КОММЕНТАРИИ