Генеральный директор Lords of the Fallen 2 заявил, что их цель - спасти игровую индустрию от повестки

Генеральный директор CI Games Марек Тыминский, чья команда работает над Lords of the Fallen 2, сделал громкое заявление о целях проекта. В публикации в социальной сети X Тыминский описал разработку как часть "очень большой миссии", направленной на изменение принципов индустрии.
Больше, чем просто маркетинг. Больше, чем просто коммерция. Мы действительно хотим помочь исправить ситуацию в игровой индустрии. Власть - обратно игрокам. Никакой скрытой повестки, только то, чего хотите вы. Мы докажем это. Возвращение приближается.
Заявление было встречено игровым сообществом неоднозначно. Многие поддерживают то, что Тыминский строит рекламу вокруг игры на борьбе с повесткой и красивых женщинах, которых он обещает в игре, но при этом критикуют за зацикленность только на этом, игнорируя геймплей, а также на эксклюзивности в Epic Games Store.
Ожидается, что в ближайшее время CI Games раскроет больше подробностей о проекте и том, как именно студия планирует воплощать заявленные принципы.
Ну, посмотрим, а то Вавра тоже кудахтал, а в итоге прогнулся...
Эх, до сих пор помню, как "нашего базированного Варву" носили на руках, а после KCDII что-то как-то сдулись :).
Ну насилилито, потому как он пездел красиво, что он против повестки и до последнего будит отставать, а оказалось то пездобол...))
Как же он троллит радужных. Они рвутся, а он не останавливается)
Я не знаю, что у них за игра получится, но одно точно радует. Еще лет 5 назад, за такие бы слова, их чуть ли не распяли бы моментально толпы безумных активистов и игрожуров, и то что сейчас такое можно уже спокойно говорить в слух, однозначно позитивная тенденция!
Но политическую повестку эти лицемерные твари отрабатывают по полной.
А ещё, видимо, по их мнению, все игроки хотят, что бы игры были эксклюзивом ЕГС, ага.
Причём в начале их игра была именно что повесточной.
Красавчики! Так держать!
Наш брат. Я был очень рад, когда он уволил всех радужных со своей компании xD
Если че в игре в редакторе тип а тип б выбор пола)) хз мб что изменилось)
Лучше б хорошую игру делали, а не борьбой занимались. Сиськи не спасут проект, если он будет низкосортный, зато можно будет кричать против повестки, а хейтеров называть радужными.
Предыдущая игра была хорошей, в этом раз получится наверняка еще лучше если учтут ошибки .
Согласен, как же я орал когда в первой части даже редкое оружие типа с боссов обладало шаблонным мувсетом и не имело никаких спешалов, хотя казалось бы в дс1 даже они были, да что там в демонах. Ну и офигенный геймплей в мире фонаря, мое почтение, сделаем крутой визуал, чтобы пол игры ты его не мог видеть ведь надо по фонарю лазать. Про литерали одинаковую магию я молчу, чисто одни и те же колдунства в разных школах, цветом только отличаются.
тут очевидно pr, ориентированный на вполне конкретную аудиторию) как видишь по комментам - это работает)
Настолько смешно, что продался эпику в рабство.
когда тебе дают деньги на разработку игры это рабство? ты, что куришь, клоун?
интересно тогда чем считается твоя помойная работа и жизнь за гроши, в которой ты ничего не создал
Мне тебя искренне жаль с таким отношением к жизни. Старайся лучше.
Посмотрим... Если они действительно словам своим верны "вне политики, нет повестке", то их главный шаг в подтверждении слов - выпустить в ру стиме!
Вторая часть будет эксклюзивом Эпика.Русский там есть в тексте.
Лол, ору, мова видать неактуальна уже.