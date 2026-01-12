Генеральный директор Lords of the Fallen 2 заявил, что их цель - спасти игровую индустрию от повестки

Генеральный директор CI Games Марек Тыминский, чья команда работает над Lords of the Fallen 2, сделал громкое заявление о целях проекта. В публикации в социальной сети X Тыминский описал разработку как часть "очень большой миссии", направленной на изменение принципов индустрии.

Больше, чем просто маркетинг. Больше, чем просто коммерция. Мы действительно хотим помочь исправить ситуацию в игровой индустрии. Власть - обратно игрокам. Никакой скрытой повестки, только то, чего хотите вы. Мы докажем это. Возвращение приближается.

Заявление было встречено игровым сообществом неоднозначно. Многие поддерживают то, что Тыминский строит рекламу вокруг игры на борьбе с повесткой и красивых женщинах, которых он обещает в игре, но при этом критикуют за зацикленность только на этом, игнорируя геймплей, а также на эксклюзивности в Epic Games Store.

Ожидается, что в ближайшее время CI Games раскроет больше подробностей о проекте и том, как именно студия планирует воплощать заявленные принципы.