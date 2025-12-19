Глава CI Games не беспокоится из-за эксклюзивности Lords of the Fallen 2 в Epic Games Store

Руководство CI Games не видит серьёзных рисков в том, что Lords of the Fallen 2 на ПК выйдет исключительно в Epic Games Store. Основатель и генеральный директор компании Марек Тыминьский заявил, что эксклюзивность для конкретного магазина практически не влияет на интерес аудитории.

По словам Тыминьского, большинство ПК-игроков, которые действительно ждут определённый проект, готовы купить его в том магазине, где он доступен, даже если речь идёт об эксклюзиве. Свои выводы он основывает на данных GSD (Games Sales Data), охватывающих ключевые рынки Северной Америки и Европы в первый год после релиза игр. Конкретных цифр при этом глава CI Games не привёл.

Lords of the Fallen 2 станет одним из немногих крупных ААА-проектов последних лет, решившихся на подобную модель распространения на ПК. Ранее схожий шаг предпринимала Remedy с Alan Wake 2, однако подробная статистика продаж версии для компьютеров так и не была раскрыта, а сам проект вышел на окупаемость лишь спустя значительное время после релиза.

Сам Тыминьский ранее отмечал, что Epic Games сделала «существенные инвестиции» в разработку продолжения, что позволило снизить финансовые риски для студии. Релиз Lords of the Fallen 2 запланирован на 2026 год, однако подробностей об игре пока немного.

Насколько оправдает себя стратегия с эксклюзивностью Epic Games Store, станет понятно уже после выхода проекта, когда появятся реальные данные о продажах и вовлечённости аудитории.