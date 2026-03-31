Глава CI Games опроверг информацию касательно сроков выхода Lords of the Fallen 2

Сегодня на Reddit появился скриншот из портфолио главного системного дизайнера Lords of the Fallen 2 Дэна Регана. В нем утверждалось, что релиз запланирован на август 2026 года, но сейчас на сайте такая информация отсутствует.

В сети сразу возникли сомнения в подлинности изображения, и вскоре генеральный директор CI Games Марек Тыминьский официально опроверг эти слухи. По его словам, студия еще не определилась с датой выхода.

У Lords of the Fallen II пока нет даты выхода. Не верьте всему, что видите.Мы поделимся ею только тогда, когда будем на 100% уверены в готовности игры.

На данный момент известно, что Lords of the Fallen 2 должна выйти в 2026 году на PS5, Xbox Series и ПК. Также на следующей неделе подписчики PlayStation Plus смогут бесплатно получить первую часть серии.