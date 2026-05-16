Глава CI Games рассказал о боевой системе Lords of the Fallen 2: появится механика, которой раньше не было в soulslike

Генеральный директор CI Games Марек Тымински в своём аккаунте в соцсети X поделился подробностями о разработке продолжения мрачной экшен-RPG Lords of the Fallen 2. По его словам, сиквел получит боевую механику, которую раньше не видели в играх жанра soulslike, и она будет работать со всеми типами противников, включая боссов.

Первый «перезапуск» Lords of the Fallen вышел в 2023 году и, несмотря на смешанные отзывы фанатов, стал коммерчески успешным, разойдясь тиражом более 2,5 млн копий и принеся издателю рекордную прибыль. Это позволило CI Games запустить разработку полноценного сиквела, который, как подчеркнул Тымински, строится на реальных отзывах игроков и учитывает пожелания сообщества.

Ранее разработчики уже демонстрировали обновлённую боевую систему. Среди ключевых нововведений, подтверждённых в рамках серии роликов «Lifting the Veil»:

Повышенная скорость и манёвренность, более агрессивный стиль боя.

Возможность бесшовно переключаться между ближним и дальним боем, а также заклинаниями, что открывает путь к гибридным билдам (например, «рыцарь луны» — класс, активно сочетающий магию и физические атаки).

Новая система расчленения противников и кровавые добивания.

Механические улучшения двойного оружия (высокий риск — высокая награда).

Более умные и реактивные враги — пассивная игра с щитом больше не будет эффективной стратегией.

Кроме того, механика параллельного мира «Тень» (Umbral), которая была визитной карточкой оригинального перезапуска, также получит масштабное обновление. В сиквеле, действие которого разворачивается спустя 1000 лет после событий первой части, Умбра станет более органичной и тесно интегрированной в основной геймплей.

Официально Lords of the Fallen 2 ожидается в 2026 году на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X/S. По неофициальным данным, которые уже удалили, релиз может состояться в августе 2026 года. Ранее также сообщалось, что PC-версия может быть эксклюзивом Epic Games Store, но в CI Games рассматривают возможность выкупа прав для выхода в Steam.