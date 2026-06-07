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Lords of the Fallen 2 август 2026 г.
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези
7.3 149 оценок

Глава CI Games сообщил, что за сутки Lords of the Fallen 2 в Steam собрала более 100 тыс списков желаний

monk70 monk70

Генеральный директор CI Games Марек Тымински сообщил, что с момента запуска страницы Lords of the Fallen 2 в Steam игра уже набрала более 100 тысяч добавлений в список желаемого.

Пока ещё слишком рано делать выводы, но старт получился отличным. Спасибо за вашу веру в нас. Это вдохновляет всю команду на создание чего-то действительно захватывающего.

Высокий интерес к проекту может стать хорошим сигналом для CI Games после неоднозначного запуска первой Lords of the Fallen в 2023 году. Судя по первым показателям, продолжение привлекло внимание аудитории ещё до начала полноценной маркетинговой кампании.

ПК Индустрия
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Комментарии:  1
Ваш комментарий
erkins007

Ну вот, а некоторые жалуются что 80к это много.