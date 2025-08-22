Глава CI Games защищает эксклюзивность Lords of the Fallen 2 и не хочет идти на "компромиссы"

Во время церемонии Opening Night Live была анонсирована Lords of the Fallen 2 — продолжение прошлогодней soulslike-игры, сразу вызвавшее огромный интерес. Показанные на сцене кадры вызвали положительную реакцию игроков.

Тем не менее, энтузиазм быстро угас, когда было объявлено, что Lords of the Fallen 2 для ПК выйдет только в Epic Games Store. Многие игроки выступили с критикой в адрес CI Games, подчеркивая, что отсутствие игры в Steam препятствует развитию сообщества.

В ответ на волну негатива выступил Марэк Тымински. Президент CI Games рассказал о причинах такого решения и отметил, что сотрудничество с Epic Games было ключевым для разработки проекта.

Epic Games инвестировала серьезные средства в Lords of the Fallen 2, что позволило нам сохранить полный творческий контроль над игрой и ее маркой. Их поддержка, особенно в плане Unreal Engine 5, была выше среднего. Благодаря столь тесному сотрудничеству нам удалось значительно улучшить проект и предложить в день премьеры совершенно иной опыт по сравнению с Lords of the Fallen (2023). Мы услышали много отзывов от вас и не собираемся идти на какие-либо компромиссы относительно предоставляемых нами услуг.

По словам главы CI Games, решение об эксклюзивности вполне обосновано — прежде всего, это позволило студии сохранить творческую независимость и дало средства для развития бренда. Заодно Тыминский сообщил, что в скором времени появится больше подробностей касательно релиза.