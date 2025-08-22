Глава CI Games защищает эксклюзивность Lords of the Fallen 2 и не хочет идти на "компромиссы"

Во время церемонии Opening Night Live была анонсирована Lords of the Fallen 2 — продолжение прошлогодней soulslike-игры, сразу вызвавшее огромный интерес. Показанные на сцене кадры вызвали положительную реакцию игроков.
Тем не менее, энтузиазм быстро угас, когда было объявлено, что Lords of the Fallen 2 для ПК выйдет только в Epic Games Store. Многие игроки выступили с критикой в адрес CI Games, подчеркивая, что отсутствие игры в Steam препятствует развитию сообщества.
В ответ на волну негатива выступил Марэк Тымински. Президент CI Games рассказал о причинах такого решения и отметил, что сотрудничество с Epic Games было ключевым для разработки проекта.
Epic Games инвестировала серьезные средства в Lords of the Fallen 2, что позволило нам сохранить полный творческий контроль над игрой и ее маркой. Их поддержка, особенно в плане Unreal Engine 5, была выше среднего. Благодаря столь тесному сотрудничеству нам удалось значительно улучшить проект и предложить в день премьеры совершенно иной опыт по сравнению с Lords of the Fallen (2023). Мы услышали много отзывов от вас и не собираемся идти на какие-либо компромиссы относительно предоставляемых нами услуг.
По словам главы CI Games, решение об эксклюзивности вполне обосновано — прежде всего, это позволило студии сохранить творческую независимость и дало средства для развития бренда. Заодно Тыминский сообщил, что в скором времени появится больше подробностей касательно релиза.
Если игра выходит эксклюзивно в эпик геймс стор значит игры не существует все просто
Ну и не идите, только спустя месяц потом не начинайте ныть, мол, ребяяят а чё вы наш новый кАААльчик не берете, вот вам скидка 50% купите пожалуйста а то кабан сказал что завтра нас уволит, а эпики сказали вы вообще кто такие, не звоните сюда больше. Ребят, ну купите игрушку умоляю
Мне первая часть очень зашла, делал в стиме предзаказ, но там у меня солнечный Казахстан с теньге. Егс это шляпа полная, ущербная платформа даже не знаю брать или нет, при том что игра один хрен выйдет в стиме позже.
Какая глупость. Сейчас бы в 2025 году переживать из-за какой-то временной эксклюзивности.
Да и не нужны компромиссы со стороны дегенератов с регионлоком. Можете и глубже продаваться эпикам, вас никто не ждёт.
Из за этой эксклюзивности они потеряют немерено денег а когда выйдет в стим она нахер будет некому не нужна.
Ага, хорошо. Жду игру в стиме через год.
Кто платит, тот девушку и танцует. Пусть эксклюзив егс, без эксклюзивности игры бы не было вообще (всё равно скачаем на торрентах). А в стиме был бы регион лок.
Какая разница в каком магазине выйдет, как будто собрались играть в магазин, а не игру. Хотя мне фанатиков видно никогда не понять.