Хардкорный экшен Lords of the Fallen 2 внезапно переехал на 2027 год - игре нужно меньше конкурентов и больше полировки

Осенний релизный график 2026 года лишился еще одного ожидаемого проекта. Марек Тыминьский, основатель и генеральный директор студии CI Games, сообщил о переносе запуска экшен-RPG в сеттинге темного фэнтези Lords of the Fallen 2. Первоначально заявленный на текущий год, выход игры теперь смещен на первый квартал 2027 года .

Как пояснил Тыминьский в своем обращении, процесс разработки идет активно, а студия постоянно тестирует и настраивает билд. CI Games тесно сотрудничает со специализированной внутренней «Командой обратной связи по геймплею», в состав которой входят ветераны жанра soulslike. Именно их экспертиза и свежие тесты помогли студии выявить важные аспекты боевой системы, требующие доработки.

Эти улучшения выиграют от дополнительной интеграции, итераций и времени на полировку, что позволит команде обеспечить максимально возможное качество игры прямо на старте.

Основатель студии также отдельно подчеркнул уверенность в команде и похвалил технический фундамент проекта, отметив, что разработчики «великолепно понимают» особенности движка Unreal Engine 5. Главная задача авторов — выпустить игру сразу в идеальном техническом состоянии без стартовых багов и статтеров, и руководство уверено, что дополнительные месяцы сделают эту цель вполне достижимой.

Помимо полировки кода и баланса, студия не скрывает и чисто прагматичные, бизнес-мотивы этого переноса. Передвинув Lords of the Fallen 2 на начало 2027 года, издатель уводит свой хардкорный проект из-под катка высококонкурентного «праздничного сезона», который уже успел обзавестись гигантскими мировыми блокбастеров — той же GTA 6. Таким образом, игра не затеряется в информационном шуме конкурентов и получит всё должное внимание от прессы и игроков.

Команда разработчиков добавила, что невероятно заряжена позитивной реакцией коммьюнити на недавние показы трейлера и скандальных комплектов женской брони, поэтому они продолжат радовать аудиторию новыми подробностями о разработке проекта в ближайшие месяцы.