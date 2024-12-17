Хардкорный ролевой экшен Lords of the Fallen 2 перешел на новый этап разработки

CI Games официально объявила, что разработка Lords of the Fallen 2 уже перешла в фазу полноценного производства. По словам Марека Тыминьского, генерального директора издательства, над игрой сейчас трудятся более 200 разработчиков, включая как внутреннюю команду студии Hexworks, так и партнёров по совместной разработке.

Lords of the Fallen (2023) была тепло встречена многими поклонниками жанра Souls-like, однако часть хардкорного сообщества осталась недовольна некоторыми аспектами игры. Критике подверглись система боёв, оптимизация и баланс сложности, а также определённые решения в дизайне уровней. Разработчики из Hexworks намерены учесть отзывы игроков и значительно улучшить опыт в продолжении, сохраняя ключевые особенности серии. Несмотря на работу над сиквелом, команда разработчиков продолжала активно поддерживать оригинальную игру, регулярно выпуская обновления и патчи. Скорее всего, теперь авторы сконцентрируют уже всё свое внимание разработке сиквела, поэтому апдейток больше не будет.

Предварительно выход Lords of the Fallen 2 запланирован на 2026 год, а маркетинговая кампания стартует уже в следующем году. Остаётся дождаться подробностей от разработчиков в 2025 году.