Хардкорный ролевой экшен Lords of the Fallen 2 перешел на новый этап разработки

CI Games официально объявила, что разработка Lords of the Fallen 2 уже перешла в фазу полноценного производства. По словам Марека Тыминьского, генерального директора издательства, над игрой сейчас трудятся более 200 разработчиков, включая как внутреннюю команду студии Hexworks, так и партнёров по совместной разработке.
Lords of the Fallen (2023) была тепло встречена многими поклонниками жанра Souls-like, однако часть хардкорного сообщества осталась недовольна некоторыми аспектами игры. Критике подверглись система боёв, оптимизация и баланс сложности, а также определённые решения в дизайне уровней. Разработчики из Hexworks намерены учесть отзывы игроков и значительно улучшить опыт в продолжении, сохраняя ключевые особенности серии. Несмотря на работу над сиквелом, команда разработчиков продолжала активно поддерживать оригинальную игру, регулярно выпуская обновления и патчи. Скорее всего, теперь авторы сконцентрируют уже всё свое внимание разработке сиквела, поэтому апдейток больше не будет.
Предварительно выход Lords of the Fallen 2 запланирован на 2026 год, а маркетинговая кампания стартует уже в следующем году. Остаётся дождаться подробностей от разработчиков в 2025 году.
Ну и отлично, жду с нетерпением. Единственный соулс лайк который почти с таким же удовольствием прошёл как и родоначальника жанра.
Главное чтобы негров не было и геев и тупорылого сценария и диалогов как в драгонгей фейлгард
Lords of the Fallen (2023)- это худший Souls-like, если не брать в расчет инди-дичь.
Всю игру одинаковые враги в бесконечных лабиринтах, а когда из них выбираешься, то встречаешь слегка переделанных и лёгких боссов из игр FromSoftware. Какими надо быть гениями, чтобы сделать финальным боссом толпу бомжей?!
такие же кишки как и в 14-го года. зачем так делать было. а если отложить прохождение. то через пару дней вообще не поймешь где был и куда идти.
Можно подумать у фромов всё понятно было да?
В играх фромов были более извилистые уровни. Может ты запамятовал чего?
родоначальник жанра игра от испанцев клинок тьмы, прошел недавно, вроде все соулсайки собрал на 1 тб, прошел енотию, и потерял к этому жанру интерес. Неинтересное и одинаковое все. Ловить скрипты, как день сурка все игры)