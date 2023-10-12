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Lords of the Fallen (2023) 13.10.2023
7.8 271 оценка

Hexworks готовит патчи для улучшения производительности Lords of the Fallen

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monk70
Новости

В результате реакции на первые рецензии на Lords of the Fallen выявились проблемы со стабильностью и производительностью, с которыми столкнулись журналисты. Поэтому команда Hexworks решила сообщить в социальных сетях, что она уже работает над исправлениями, которые должны решить эти проблемы.

В сообщении, опубликованном в Twitter/X, разработчики Lords of the Fallen пользуются возможностью «поблагодарить всех создателей контента, которые работали с нами, чтобы позволить нам быстро внедрять исправления, обновления и улучшения производительности, которые будут сопровождать завтрашний захватывающий запуск Lords of the Fallen».

Дочерняя компания CI Games также подчеркивает, что «игроки на ПК и PlayStation 5 смогут наслаждаться игрой, как и ожидалось. Версия для Xbox в настоящее время обновляется, чтобы привести ее в один ряд с производительностью других платформ, патч будет выпущен в следующие несколько дней» .

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
ToOldforTHIS

А до выхода это сделать никак нельзя? Будто у всех калпаний поголовно отсутствуют тестеры. Хотя наверное им просто выгодно за счёт игроков это делать которые им ещё и заплатили

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samosan

Сейчас не принято игру на старте полностью рабочей делать,вообще никто из крупных разрабов подобным не занимается.

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Ну да до релиза конечно зачем это делать, пусть игроки пострадают.

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