Hexworks готовит патчи для улучшения производительности Lords of the Fallen ©

В результате реакции на первые рецензии на Lords of the Fallen выявились проблемы со стабильностью и производительностью, с которыми столкнулись журналисты. Поэтому команда Hexworks решила сообщить в социальных сетях, что она уже работает над исправлениями, которые должны решить эти проблемы.

В сообщении, опубликованном в Twitter/X, разработчики Lords of the Fallen пользуются возможностью «поблагодарить всех создателей контента, которые работали с нами, чтобы позволить нам быстро внедрять исправления, обновления и улучшения производительности, которые будут сопровождать завтрашний захватывающий запуск Lords of the Fallen».

Дочерняя компания CI Games также подчеркивает, что «игроки на ПК и PlayStation 5 смогут наслаждаться игрой, как и ожидалось. Версия для Xbox в настоящее время обновляется, чтобы привести ее в один ряд с производительностью других платформ, патч будет выпущен в следующие несколько дней» .