Hexworks выпустила первое обновление для ПК-версии Lords of the Fallen

Компания Hexworks выпустила первое обновление для ПК своей последней игры Lords of the Fallen, созданной на движке Unreal Engine 5 и похожей на Souls. Согласно журналу изменений, патч 1.1.191 отключает генерацию кадров DLSS 3 в целях обеспечения стабильности.
Как заявила компания Hexworks:
Мы решили временно отключить генерацию кадров, пока наше сотрудничество с NVIDIA не позволит нам выпустить более стабильные драйверы. Эта мера призвана предотвратить сбои, с которыми сталкиваются некоторые игроки на своих новых графических процессорах 40-й серии.
Hexworks также добавила исправление ошибки движка, которая могла возникнуть на некоторых графических процессорах 30-й и 40-й серий и привести к вылетам игры даже при автоматических настройках графики. Команда также рекомендует использовать настройки, не превышающие объем доступной VRAM, иначе игра будет аварийно завершена.
При следующем запуске клиента Steam загрузит это первое обновление для ПК. Помимо немногочисленных технических исправлений в этом обновлении представлены балансные правки. Вот здесь вы также можете ознакомиться с полным списком изменений.
Мда, старый LoF, который якобы не удался, лучше чем этот кринж
Игра выглядит устаревшей, не оправдала ожидания , жаль конечно, зря ждал
школьники, разберитесь в вопросе графики, что это и как! то, что в игру не завозят фотореализм, не значит что нет графики, в данной игре графика заключается в общей картине, в миллиарде мелочей(частиц) на квадратный метр, освещение и тд! в майнкрафте тоже нет графики, однако вы все в него долбите с утра и до вечера
авторитетное мнение школоты не стоит подвергать сомнениям.
Спасибо за ваше авторитетное и, без сомнений, профессиональное мнение, но перемена закончилась. Вам пора покинуть рекреацию и вернуться в класс.
Думаю это не последний патч. За пару месяцев скорее всего допилят.
P.S. все повторяется. Никто не тестил игру перед выходом?
Просто чтобы потом не удивляться откуда низкий рейтинг.
каких пару месяцев? чего там "пилить".. Ремнант 2 одним большим патчем исправили и все и тут также
Нифига себе 1 патч. Может тебе игру на старте сразу в идеальном состоянии выпустить?
А фиксанули ли проблему с дропом кадров во время босс файтов? Загрузка видеокарты 70% при локе в 60 фпс с дропами до 35 фпс с той же загрузкой видика в 70%. В меню при запуске игры ФПС вообще 1-3.
ну что ваш анрил 5 топовый движек аххахах
Ну лучше мобильной какашки Юнити
Мало того игра на английском, даже сраных сабов нет, ещё и производительности сгуськен хер, жесть чисто великий игропром! А карты покупайте по 100 тысяч!
То есть они отключили генерацию, что бы владельцы младших карт вообще не смогли играть и тем самым перестали жаловаться на баги.
"Мем мужика с шахматной доской"
В эпике как всегда обновы спят
Большинство не топовых студий - выпускают неплохую игру с приличными косяками, но лепят патчи исправления с завидной частотой и скоростью,
беседка - выпускает хорошую игру с кУУУУУУчей косяков и проблем и тихонько теребонькает на продажи в своём уголочке, раз в год выдавая отписку или патч на исправление одной буквы в диалоге
А где то можно отдельно этот патч скачать?)
патч который вырезает длсс3, но не привнес ничего полезного, кайф xD
Чего вы все торопитесь играть в сырые игры на релизе? Сами же себе портите игровой опыт, а потом жалуетесь. Играйте в игры с задержкой, когда их пропатчат, отполируют, дополнять длс, а то и модами. Не торопитесь, пока играйте в то что уже допилили и улучшили, а до новинок очередь дойдет, в свое время.
Сейчас играм нужно давать настояться и выдержаться, как вину - минимум полгода. Или как в случае с кп77 - 3 года)))
> отключает генерацию кадров DLSS 3 в целях обеспечения стабильности.
ахаха
так получается апскейл и фреймген - киллер фичи, но не всегда хорошо
Весь ответ заключается в движке
Снёс этот хлам после пары часов
стырели дарк солс и не фортануло хотя успех был так близок лол , пора переименовать в fake souls of the fallen