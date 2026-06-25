"Игроки - прежде всего": Lords of the Fallen 2 получит масштабное закрытое бета-тестирование, но пропустит Gamescom 2026

Генеральный директор CI Games Марек Тымински сообщил, что позже в этом году тысячи игроков смогут принять участие в закрытом бета-тестировании Lords of the Fallen 2.

По словам Тымински, команда изучает лучшие практики игр студии FromSoftware и других ведущих разработчиков жанра, чтобы получить максимально полезную и качественную обратную связь от сообщества. Разработчики также намерены выделить больше времени на анализ отзывов и внедрение необходимых изменений до релиза.

Кроме того, глава студии подтвердил, что компания не будет участвовать в выставке Gamescom 2026. Средства, которые обычно тратятся на присутствие на мероприятии, решено направить непосредственно на разработку игры, включая возможное расширение локализации.

Из-за отказа от участия в Gamescom разработчики также пропустят церемонию открытия Opening Night Live, однако, как подчеркнул Тымински, главным приоритетом остаётся качество игры и интересы игроков.

Всё внимание по-прежнему сосредоточено на предоставлении наилучшего игрового опыта. Игроки — прежде всего.