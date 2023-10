Издатель Lords of The Fallen доволен результатами игры, но подробностями поделится позже ©

Издатель CI Games утверждает, что после выхода Souls-like перезагрузки у него есть все возможности для выпуска двух новых игр. В ближайшее время компания раскроет основные данные о продажах Lords of the Fallen, но уже известно, что она стала более популярной, чем оригинал 2014 года.

После выпуска LordsOfTheFallen мы рады подтвердить, что CI Games имеет хорошие возможности для будущих игр в нашем конвейере разработки (Project Survive и action-RPG Project III)

Пока мы ожидаем данных о продажах, Lords of the Fallen уже превзошла предыдущую игру в Steam: дебютная перезагрузка собрала в пять раз больше игроков, чем одноименная игра 2014 года. Учитывая, что за последнее десятилетие такие игры, как Dark Souls, становились все более популярными, это неудивительно, но теперь издатель CI Games утверждает, что у него есть все шансы для будущих проектов.

На данный момент двумя основными сериями игр CI Games являются Sniper Ghost Warrior и Lords of the Fallen, а Project Survive должна стать третьей. CI Games хочет продвинуться в жанре выживания и использует для этого движок Unreal Engine 5. Что представляет собой экшен-РПГ Project III, пока точно не известно, но, наверняка, по некоторым важным параметрам она не отличается от Lords of the Fallen.

Кроме того, генеральный директор CI Games Марек Тымински (Marek Tyminski) сообщил, что последний релиз студии "хорошо продается в цифровых и физических магазинах". В официальном пресс-релизе президент компании одновременно сообщил, что в первые выходные после выхода игра Lords of The Fallen заняла третье место среди бестселлеров платформы Steam.