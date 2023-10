Lords of the Fallen (2023) привлекла на 400% больше одновременно активных пользователей в Steam, чем игра 2014 года ©

Lords of the Fallen недавно вышла на ПК, PS5 и Xbox Series X|S, но это не первая игра в серии. На самом деле это перезагрузка – первая Lords of the Fallen вышла в 2014 году. Может ли команда разработчиков быть удовлетворена показателями новой игры? Официальных данных о продажах у нас пока нет, но для сравнения мы можем использовать количество одновременных игроков в Steam: судя по ним, новая часть выйходит на первое место.

Игра 2014 года достигла пика в 8 024 игрока в Steam, а Lords of the Fallen (2023) уже достигла 43 075. Более того, учитывая, что в субботу вечером и в воскресенье вечером наблюдается приток игроков, не исключено, что цифра изменится и достигнет нового пика.

Речь идёт о росте на 436% от оригинала к только что вышедшей Lords of the Fallen. Также отметим, что Lies of P, еще один недавно выпущенный соулслайк, достиг пика в 19 618, что чуть более половины от показателя Lords of the Fallen.