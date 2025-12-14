Lords of the Fallen 2 будет жестокой игрой с уникальной механикой расчленения врагов

Во время The Game Awards 2025 был показан новый трейлер Lords of the Fallen 2 с элементами раннего геймплея и кинематографическими кадрами. Как вы могли заметить, разработчики сделали акцент на жестокости боя и казнях боссов и врагов.

Этот акцент на кровавости подтвердил креативный стратег Райан Хилл, который рассказал, что в сиквеле появилась специальная система расчленения, позволяющая отрубать каждую конечность врагов.

В интервью IGN Хилл объяснил, что решение о включении этой механики было принято на основе отзывов сообщества, которое просило довести жестокость до максимума. Идея состоит в том, чтобы объединить типичное для игр жанра Souls удовлетворение от победы над сильным противником с ощущением буквального разрывания его на куски, создавая ещё более напряжённый опыт.

Когда мы спросили наше сообщество, насколько далеко мы должны зайти с насилием в следующей части Lords of the Fallen, ответ был ясен и единодушен: «довести до максимума».



Это игра, созданная взрослыми для взрослых, и мы не хотели снижать уровень жестокости или интенсивности этого опыта. Игры в стиле Souls основаны на сложности, и прилив адреналина от победы над врагом уникален. Усиление этого момента динамической системой расчленения выводит удовлетворение на новый уровень: вместо того, чтобы наблюдать, как враги просто рушатся, как марионетки, игроки могут буквально разорвать их на части.

Хилл также подчеркнул отличия от первой игры, отметив, что Lords of the Fallen получила множество обновлений после запуска, включая недавнее обновление 2.5, которые способствовали её развитию. Однако с сиквелом студия намерена поддерживать прямые и постоянные отношения с сообществом с самого первого дня.

Для сиквела мы взаимодействуем с нашим быстро растущим сообществом с самого первого дня, пытаясь понять, чего именно они хотят от следующей части. Вы уже можете увидеть некоторые из этих пожеланий в нашем новом геймплейном трейлере: более разнообразный игровой мир, более самобытные и запоминающиеся боссы, а также более глубокий и осмысленный опыт в мире Умбрала.