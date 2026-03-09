Lords of the Fallen 2 может стать золотой жилой для CI Games - аналитики прогнозируют процветающее будущее

CI Games готовится к выпуску Lords of the Fallen 2. Релиз игры запланирован на этот год для ПК и консолей текущего поколения, хотя точная дата выхода пока неизвестна. Тем не менее, игра уже вызывает значительный интерес, что не осталось незамеченным аналитиками.

Компания INC Brokerage House сегодня опубликовала отчёт, указывающий на то, что Lords of the Fallen 2 может стать крупным коммерческим хитом. В связи с возросшим интересом не только к жанру, но и к самой франшизе в последние годы, предполагается, что число игроков, ожидающих продолжения игры 2023 года, в которую уже сыграли более 5,5 миллионов человек, может составить около 10 миллионов. Таким образом, по оценкам, доходы Ci Games в ближайшие годы, как ожидается, составят:

Приблизительно 302,4 млн (~81 млн. долларов США) злотых в 2026 году

176,1 млн злотых (~47 млн. долларов США) в 2027 году

348,4 млн злотых (~94 млн. долларов США) в 2028 году.

По мнению аналитиков, крайне важно, что пока неясно, будет ли ПК-версия Lords of the Fallen 2 изначально доступна в Epic Games Store или также в Steam. При наличии эксклюзивного соглашения доход от игры в год релиза составит приблизительно 243,5 млн злотых. Однако, если будет принято решение о широком релизе, игра может продать более 2 миллионов копий и заработать до 323,3 миллионов злотых.

Также стоит отметить, что Lords of the Fallen 2 будет доступна для покупки на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК не только в цифровом, но и в физическом виде. Компания CI Games недавно продлила партнёрство с PLAION, что обеспечит доступ к игре для розничных поклонников по всему миру.