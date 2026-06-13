Lords of the Fallen 2 обзавелась новым геймплейным тизером

Издательство CI Games представило свежий геймплейный тизер мрачного ролевого экшена Lords of the Fallen 2. Опубликованный видеоролик сосредоточен на демонстрации обновленной боевой системы проекта.
Свежий ролик показал возросшую скорость поединков, улучшенные анимации движений, новые виды оружия и магию. В тизере авторы сделали упор на брутальные сражения, а также продемонстрировали дизайн новых гротескных противников и боссов.
Мне нравятся игра где одеваешь разные доспехи мечи магия, но.. эта гребаная система боев симулятор колобка, враги лупят быстро а ты тык тык укатился прикатился. Тут вроде поживее.