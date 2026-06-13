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Lords of the Fallen 2 август 2026 г.
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези
7.3 153 оценки

Lords of the Fallen 2 обзавелась новым геймплейным тизером

Апчхий Апчхий

Издательство CI Games представило свежий геймплейный тизер мрачного ролевого экшена Lords of the Fallen 2. Опубликованный видеоролик сосредоточен на демонстрации обновленной боевой системы проекта.

Свежий ролик показал возросшую скорость поединков, улучшенные анимации движений, новые виды оружия и магию. В тизере авторы сделали упор на брутальные сражения, а также продемонстрировали дизайн новых гротескных противников и боссов.

Трейлеры
7
2
Комментарии:  2
Ваш комментарий
QueasyQuaid

Мне нравятся игра где одеваешь разные доспехи мечи магия, но.. эта гребаная система боев симулятор колобка, враги лупят быстро а ты тык тык укатился прикатился. Тут вроде поживее.